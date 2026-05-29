Российский Ярославль атаковали дроны: из-за обстрела власти перекрыли трассу на Москву
Ночью 29 мая Ярославскую область России атаковали беспилотники. На фоне обстрелов власти перекрыли движение транспорта из города Ярославль в направлении Москвы.
Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что перекрытие трассы произошло "в целях безопасности" из-за угрозы ударов дронов. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале около 04:00 часов.
"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — говорится в сообщении.
Евраев также призвал жителей воздержаться от поездок через указанную часть дороги и окрестностей, или же выбирать другие маршруты для поездок. Россиян просят дождаться оповещений об отбое опасности.
Информации о последствиях атаки на регион или других подробностей губернатор не публиковал. Сообщалось также, что на фоне атаки "Росавиация" ввела план "Ковер" в аэропорту Ярославля.
В сети отметили, что именно в том районе, который перекрыли власти в Ярославле, расположена промышленная зона, а на ее территории — крупный НПЗ.
Стоит отметить, что в ночь на 29 мая беспилотники также массированно атаковали Волгоградскую область РФ. Местные власти обстрел подтвердили, а OSINT-аналитики информировали о поражении нефтеперерабатывающего завода в Волгограде. После атаки на объекте поднялся пожар.
В начале мая дроны уже атаковали российский Ярославль: тогда удары были зафиксированы по местному нефтеперерабатывающему заводу.