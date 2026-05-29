Российский Ярославль атаковали дроны: из-за обстрела власти перекрыли трассу на Москву

Фото иллюстративное: ночью из-за атаки дронов на Ярославль перекрыли трассу на Москву | Фото: Pexels

Ночью 29 мая Ярославскую область России атаковали беспилотники. На фоне обстрелов власти перекрыли движение транспорта из города Ярославль в направлении Москвы.

Губернатор Ярославской области Михаил Евраев объявил, что перекрытие трассы произошло "в целях безопасности" из-за угрозы ударов дронов. Об этом российский чиновник написал в своем Telegram-канале около 04:00 часов.

"В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной", — говорится в сообщении.

Евраев также призвал жителей воздержаться от поездок через указанную часть дороги и окрестностей, или же выбирать другие маршруты для поездок. Россиян просят дождаться оповещений об отбое опасности.

Скриншот сообщения губернатора об атаке на Ярославскую область

Информации о последствиях атаки на регион или других подробностей губернатор не публиковал. Сообщалось также, что на фоне атаки "Росавиация" ввела план "Ковер" в аэропорту Ярославля.

В сети отметили, что именно в том районе, который перекрыли власти в Ярославле, расположена промышленная зона, а на ее территории — крупный НПЗ.

Стоит отметить, что в ночь на 29 мая беспилотники также массированно атаковали Волгоградскую область РФ. Местные власти обстрел подтвердили, а OSINT-аналитики информировали о поражении нефтеперерабатывающего завода в Волгограде. После атаки на объекте поднялся пожар.

В начале мая дроны уже атаковали российский Ярославль: тогда удары были зафиксированы по местному нефтеперерабатывающему заводу.