"Ракетная опасность" за 2500 км от Украины: на Ямале и Урале РФ впервые объявили тревогу, — СМИ

В российских регионах Ямала и Урала впервые с начала полномасштабной войны объявили ракетную опасность. Стоит заметить, что территория на которой предупредили о тревоге, расположена более чем за 2,5 тысячи километров от украинской границы.

Как сообщает Telegram-канал "Ямал. Официально", жителей региона призвали не выходить на улицу без надобности, оставаться в укрытиях или помещениях и держаться подальше от окон. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций людям рекомендовали обращаться в экстренные службы. Также эту информацию подтвердил губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Впоследствии стало известно, что предупреждение распространили не только на Ямало-Ненецкий автономный округ, но и на ряд других территорий РФ. Речь идет о Свердловской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях, Пермском крае, а также Ханты-Мансийском автономном округе.

Відео дня

Где находится Ямало-Ненецкий автономный округ Фото: Telegram

В частности, оппозиционный Telegram-канал "Nexta Live" сообщил, что жители этих регионов получили SMS-оповещение от МЧС России об угрозе ракетного удара. По данным канала, для Ямала такое предупреждение стало первым за все время войны России против Украины.

"Аэропорты Екатеринбурга, Челябинска и Перми временно прекратили работу. В Тюмени из-за введенных ограничений задерживают авиарейсы. Похоже, география так называемой "денацификации" продолжает стремительно расширяться по территории самой России", — говорится в публикации.

Сейчас российские власти официально не комментировали ситуацию и не сообщали о вероятных повреждениях или пострадавших.

Напомним, что в ночь на 29 мая в российском Волгограде прозвучала серия мощных взрывов во время атаки беспилотников. После ударов в районе промышленной зоны вспыхнул масштабный пожар, а OSINT-аналитики предположили, что под атакой мог оказаться местный нефтеперерабатывающий завод. Российские паблики сообщали как минимум о 20 взрывах, которые были слышны в разных районах городов.

Также этой ночью беспилотники атаковали Ярославскую область РФ, из-за чего российские власти перекрыли выезд из Ярославля в направлении Москвы и ввели ограничения в работе местного аэропорта.