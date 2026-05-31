Дрони вночі атакували нафтобазу біля Таганрога та НПЗ у Саратові (відео)

У ніч на 31 травня ударні безпілотники атакували два промислових об'єкта: у російському Саратові та неподалік Таганрога.

Відео масшиабних пожеж, оприлюднив моніторинговий телеграм-канал "Exilenova+".

"Матвєєв Курган/Таганрог, Ростовська область, ймовірно СОУ ударниками влупили по нафтобазі", — йдеться у підписі до одного з відеороликів.

Згодом монітори також зазначили про вибухиу Саратові та удар по місцевому нафтопереробному заводу.

"Саратов, сьогодні Саратовський НПЗ знову зазнав успішної атаки. Удар, ймовірно, припав на установку ізомеризації", — пояснили монітори.

На момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала ударів по Саратову та Матвєєв Кургану.

Нагадаємо, у ніч на 30 травня СБС України уразили танкер РФ й дві нафтобази в Таганрозі та Феодосії.

Відео дня

Фокус також писав про те, як безпілотники атакували нафтобази у Краснодарському краю РФ і в окупованому Криму