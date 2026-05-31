Дроны ночью атаковали нефтебазу возле Таганрога и НПЗ в Саратове (видео)

В ночь на 31 мая ударные беспилотники атаковали два промышленных объекта: в российском Саратове и неподалеку от Таганрога.

Видео массовых пожаров, обнародовал мониторинговый телеграмм-канал "Exilenova+".

"Матвеев Курган/Таганрог, Ростовская область, вероятно СОУ ударниками влупили по нефтебазе", — говорится в подписи к одному из видеороликов.

Впоследствии мониторы также отметиливзрывы в Саратове и удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.

"Саратов, сегодня Саратовский НПЗ снова подвергся успешной атаке. Удар, вероятно, пришелся на установку изомеризации", — пояснили мониторы.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Саратову и Матвееву Кургану.

Напомним, в ночь на 30 мая СБС Украины поразили танкер РФ и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии.

