Дроны ночью атаковали нефтебазу возле Таганрога и НПЗ в Саратове (видео)
В ночь на 31 мая ударные беспилотники атаковали два промышленных объекта: в российском Саратове и неподалеку от Таганрога.
Видео массовых пожаров, обнародовал мониторинговый телеграмм-канал "Exilenova+".
"Матвеев Курган/Таганрог, Ростовская область, вероятно СОУ ударниками влупили по нефтебазе", — говорится в подписи к одному из видеороликов.
Впоследствии мониторы также отметиливзрывы в Саратове и удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.
"Саратов, сегодня Саратовский НПЗ снова подвергся успешной атаке. Удар, вероятно, пришелся на установку изомеризации", — пояснили мониторы.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала удары по Саратову и Матвееву Кургану.
Напомним, в ночь на 30 мая СБС Украины поразили танкер РФ и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии.
Фокус также писал о том, как беспилотники атаковали нефтебазы в Краснодарском крае РФ и в оккупированном Крыму