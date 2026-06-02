БПЛА атаковали Краснодарский край РФ: пылает Ильский НПЗ (видео)

В ночь на 2 июня ударные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.

В результате поражения на предприятии вспыхнул масштабный пожар, следует из видео, обнародованного мониторинговым телеграм-каналом "Exilenova+".

"Ильский, Краснодарский край: нефтеперерабатывающий завод в Ильском подвергся атаке", — говорится в сообщении.

Эту же информацию подтвердило российское издание Astra, добавив, что под удар мог попасть еще и Афипский НПЗ.

Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание в результате атаки БПЛА.

"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", — отметили в оперштабе.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки на Ильский НПЗ.

Відео дня

Напомним, в ночь на 31 мая дроны атаковали нефтебазу возле Таганрога и НПЗ в Саратове.

Фокус также писал о том, как СБС Украины поразили танкер РФ и две нефтебазы в Таганроге и Феодосии.