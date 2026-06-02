БПЛА атаковали Краснодарский край РФ: пылает Ильский НПЗ (видео)
В ночь на 2 июня ударные беспилотники атаковали Ильский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае РФ.
В результате поражения на предприятии вспыхнул масштабный пожар, следует из видео, обнародованного мониторинговым телеграм-каналом "Exilenova+".
"Ильский, Краснодарский край: нефтеперерабатывающий завод в Ильском подвергся атаке", — говорится в сообщении.
Эту же информацию подтвердило российское издание Astra, добавив, что под удар мог попасть еще и Афипский НПЗ.
Оперативный штаб Краснодарского края подтвердил, что на Ильском НПЗ произошло возгорание в результате атаки БПЛА.
"По предварительным данным, пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", — отметили в оперштабе.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки на Ильский НПЗ.
Напомним, в ночь на 31 мая дроны атаковали нефтебазу возле Таганрога и НПЗ в Саратове.
