Атака дронов на Санкт-Петербург: что летело, по чему попали и какая реакция РФ (видео)

Дроны Украины пролетели 800 км и атаковали нефтяную инфраструктуру порта "Санкт-Петербург", подтвердили в Генеральном штабе украинских вооруженных сил. Сеть заполнили фото и видео с полудюжиной столбов дыма над северным городом, в котором начался Петербургский международный экономический форум и ожидали выступления президента Владимира Путина.

Минобороны РФ в полдень 3 июня сообщило, что в течение суток якобы обезвредило более 750 украинских дронов самолетного типа. Среди прочих, под удар попала Ленинградская область и берег Балтийского моря. На видео с места событий пылали резервуары в балтийском порту Санкт-Петербурга и загорелся корабль в Кронштадте. Фокус собрал информацию об атаке на военные и стратегические объекты РФ, которая произошла в первый день работы ПМЭФ.

Взрывы в Санкт-Петербурге — детали

Информация о взрывах в Санкт-Петербурге появилась в сети в ночь на 3 июня, и параллельно мэр Москвы отчитывался о сбивании 17 дронов, которые угрожали российской столице. Тем временем жители северного российского города публиковали кадры пожара с нефтяного терминала. На видео попали военные ВС РФ, которые пытались из винтовки сбить украинские БпЛА, и граждане, которые радовались каждому взрыву и попаданию.

Відео дня

Украинское командование подтвердило удар по целям в Санкт-Петербурге: дроны атаковали порт с нефтяной инфраструктурой, и после этого начался пожар. Отмечается, что это один из самых мощных объектов на Балтийском море по перевалке нефти, через который проходит за год 10 млн тонн сырья.

"Объект задействован в обеспечении потребностей военных формирований государства-агрессора", — говорится в отчете Генштаба ВСУ.

Еще одна цель — это военный корабль "Бойкий", который дислоцировался на базе в порту Кронштадта.

"Бойкий" — это корвет проекта 20380 типа "Стерегущий", задача которого — противолодочная борьба против надводных и подводных целей, а также есть возможности для сбивания БпЛА и для ударов по береговым оборонительным комплексам. Кадры с поражением корабля Балтийского флота РФ опубликовал командующий СБС Роберт Бровди: уточняется, что удар произошел в 6:35. Командующий добавил, что "Бойкий" находился в сухом доке им. Велещинского, а перед этим "прославился" тем, что сопровождал танкеры теневого флота РФ и протаранил исследовательское судно "Адмирал Владимирский".

Какие дроны ударили по Санкт-Петербургу и Кронштадту

OSINTеры канала In Factum написали, что удар по целям на берегу Балтийского моря могли нанести дронами FP-1/FP-2. По их мнению, БпЛА получили такую возможность, поскольку компания-производитель Fire Point загрузила карту рельефа РФ в память устройств. В качестве иллюстрации, аналитики показали дрон над водной поверхностью посреди бухты в Санкт-Петербурге: высота над морем — 2-3 метра.

Взрывы в Санкт-Петербурге — кадры по FP-1 в Финском заливе 3 июня

Реакция РФ на инциденты в Санкт-Петербурге 3 июня

Через несколько часов после налета росСМИ опубликовали комментарий Кремля относительно атаки дронов на Санкт-Петербург. Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская армия будет бить в ответ по Киеву и по предприятиям ВПК, которые изготавливают дальнобойные дроны. Также чиновник в очередной раз напомнил об "ударе по Старобельску", который россияне использовали как повод и обоснование для усиления террора украинцев. Песков также сказал, что несмотря на сопротивление украинцев война продолжится, пока Москва не достигнет поставленных целей. Еще один вопрос касался выступления Путина на ПМЭФ-2026: представитель Кремля заявил, что выступление состоится и будет касаться экономических и политических тем [запланировано на 5 июня].

Отметим, 2 июня появилось заявление Пескова о возможности завершения войны в течение суток. Представитель Кремля заявил, что это произойдет сразу после капитуляции Украины и выхода из Донбасса.

Напоминаем, Роберт Бровди отреагировал на удар дронов по Санкт-Петербургу 3 июня: объяснил, какие особенности воздушной атаки на российские военно-стратегические объекты.