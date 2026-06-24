ВСУ уничтожили 60 тысяч тонн снарядов Балтийского флота: Зеленский получил свежий отчет ГУР

Президент Украины Владимир Зеленский получил отчет главы Главного управления разведки Олега Иващенко, который рассказал о результатах авиаударов по военным объектам Российской Федерации. Среди прочего выяснилось, что удалось нанести удар по арсеналу Балтийского флота под Санкт-Петербургом. Кроме того, ГУР сообщило о состоянии ракетной отрасли и авиации ВС РФ.

На арсенале Балтийского флота уничтожили 60 тысяч тонн снарядов, говорится в сообщении Зеленского в Telegram-канале. Президент не уточнил, где и когда произошло попадание, но отметил, что атака была проведена "недавно". Глава государства не уточнил, что именно сказал Иващенко о ракетах ВС РФ и о российской военной авиации, лишь подчеркнул, что будут и в дальнейшем "готовить ответные меры" на нежелание РФ завершить войну.

Зеленский получил отчет ГУР 24 июня на фоне заявлений из Москвы о готовности к "мирным переговорам", после ударов по Москве и в период перемен в Крыму, который остался без бензина и с поврежденной системой электроснабжения. Согласно данным украинской разведки, РФ отреагировала на воздушные удары Украины и начала перемещать средства ПВО. Основные направления, на которых пытаются усилить защиту, — это Москва и Крым, говорилось в отчете.

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"Фактически именно эти два периметра россияне получили приказ защищать за счет ослабления других направлений на своей территории и на временно оккупированной территории Украины. Сделаем выводы", — подытожил Зеленский, отметив, что россияне должны понять, что войну хочет продолжать только Москва.

Взрывы в РФ — Зеленский о попадании в арсенал Балтийского флота Фото: Скриншот

Взрывы в РФ — подробности

Отметим, что Зеленский не уточнил, где именно были взорваны 60 тыс. снарядов Балтийского флота РФ. При этом 6 июня СБУ подтвердила атаку дронов на 15-й арсенал ВМФ РФ и то, что после попадания началась первичная и вторичная детонация. Кроме того, в российских пабликах появились фото и видео с кадрами взрывов и пожаров в районе села Великая Ижора. Под удар также могла попасть база Балтийского флота в Кронштадте (корабли и завод), НИИ морской теплотехники в Ломоносове под Санкт-Петербургом.

К тому же в зоне 15 арсенала спутник FIRMS НАСА зафиксировал зону повышенной температуры, что свидетельствовало о возможном пожаре после попадания дронов ВСУ. Ориентировочные координаты склада Балтийского флота между Лебяжьим и Большой Ижорой — 59.95314, 29.50014.

Взрывы в РФ — пожар в Великой Ижоре на 15-м арсенале Балтийского флота, 6 июня Фото: The Insider

Именно здесь, согласно данным OSINT-аналитиков, расположена 7082-я техническая минно-торпедная база. Издание The Insider сообщило, что местные власти закрыли доступ к местности после авиаудара ВСУ, а также отмечается, что на территории арсенала могли загореться от 10 до 12 складов открытого и закрытого типа.

Отметим, что ещё одна атака дронов на Санкт-Петербург произошла 3 июня. Под удар попали нефтяной терминал и ремонтный завод на острове Кронштадт. В сети появились кадры столбов черного дыма и открытого пламени от пожара, а тем временем в городе открывался Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026), на котором выступил Путин.

Напоминаем, что 23 июня бойцы ССО обнародовали кадры воздушного удара по железнодорожному мосту в Крыму: нанесли два удара, обрушив один перегон и поразив ремонтный поезд.