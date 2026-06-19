У Генштабі назвали точки влучання у Москві: підпалили 50 тонн нафти

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив перелік військових та стратегічних цілей Російської Федерації, які потрапили під удар дронів 18 червня. З'ясувалось, що у Москві справді влучили по місцевому нафтопереробному заводу, який отримав настільки серйозні пошкодження, що зупинив роботу. Також стало відомо, чому на околиці російської столиці літала кришка від резервуарів з нафтою: підірвали чотири ємності різного розміру.

Україна атакувала об'єкти на території РФ та ТОТ 18 та 19 червня, і протягом цього часу уразила близько 10 цілей різного типу, ідеться у звіті Генштабу на сторінці Facebook. Командування підтвердило удар по Московському НПЗ: інцидент стався 18 червня. Крім того, вибухало на тимчасово окупованих територій Донеччини, Запоріжжя та Криму. Завдяки серії повітряних атак у російської армії зменшились можливості вести бойові дії, а в цілому мета ударів — примусити РФ припинити війну, ідеться у дописі.

Генштаб повідомив, що під час атаки на НПЗ у Москві пошкодили одну комплексну установку переробки нафти. Крім того, стались влучання по чотирьох резервуарах: три ємності РВС-10000 (кожна об'ємом 10 тис. куб м) та одна — РВС-30000 (на 30 тис. куб.м). Можна порахувати, що сумарна шкода для Московського НПЗ — "мінус" 60 тис. куб м нафти.

Відео дня

"Підприємство припинило переробку нафти на невизначений термін. Сили оборони України продовжать системні заходи з ураження до повного припинення збройної агресії російської федерації проти України", — заявило командування.

Інші уражені цілі — це залізничні мости біля населених пунктів Роздольного та Владиславівки (ТОТ Крим), склад техніки у Сєвєродонецьку, склад паливо-мастильних матеріалів у Маріуполі, пункти управління БпЛА під Покровськом, Сіверськом та ще у трьох точках неподалік лінії боїв.

Українське командування не уточнило, який у якого саме резервуару вибухова хвиля знесла кришку і цей момент потрапив на відео москвичів.

Зауважмо, орієнтовний об'єм нафти, яка могла згоріти у підірваних ємностях, — це близько 50 тис. тонн нафти (густина 0,85-0,9 т/куб. м).

Вибухи у Москві — деталі

Зазначимо, Фокус писав про вибухи у Москві, про які розповів Генштаб ЗСУ. Згідно зі звітом Міноборони РФ, в ніч на 18 червня Україна могла запустити близько 500 дронів, а потягом доби — близько 1000. Зранку жителі Москви почали публікувати фото та відео з кадрами влучань: серед іншого, фігурував резервуар, у якого знесло кришку.

У мережі з'явились кадри з Москви, затягнутої димом від пожеж. Згідно з даними росЗМІ, стались влучання по Московському НПЗ. Мер російської столиці Сергій Собянін повідомив, що пожежу загасили у районі 16 год. Тим часом інформаційне агентство Reuters, і також OSINTери, повідомили, що дрони могли влучити по установці другій АВТ-6, а першу підірвали під час атаки 16 червня. Як заявили джерела медіа, Московський НПЗ у Капотні припинив роботу.

Нагадуємо, 19 травня речник президента РФ Дмитро Пєсков вперше висловився про вибухи у Москві. Тим часом опозиційні росЗМІ розповіли про замочування удару по російській столиці, про яке промовчали усі федеральні канали.