В Генштабе назвали места попаданий в Москве: подожгли 50 тонн нефти

Генеральный штаб Вооружённых сил Украины обнародовал перечень военных и стратегических объектов Российской Федерации, подвергшихся ударам дронов 18 июня. Выяснилось, что в Москве действительно был нанесен удар по местному нефтеперерабатывающему заводу, который получил настолько серьезные повреждения, что остановил работу. Также стало известно, почему на окраине российской столицы летала крышка от резервуаров с нефтью: были взорваны четыре емкости разного размера.

Украина нанесла удары по объектам на территории РФ и временно оккупированных территорий 18 и 19 июня, и за это время поразила около 10 целей различного типа, говорится в отчете Генштаба на странице в Facebook. Командование подтвердило удар по Московскому НПЗ: инцидент произошел 18 июня. Кроме того, произошли взрывы на временно оккупированных территориях Донецкой области, Запорожья и Крыма. Благодаря серии воздушных атак у российской армии сократились возможности вести боевые действия, а в целом цель ударов — заставить РФ прекратить войну, говорится в сообщении.

Генеральный штаб сообщил, что в ходе атаки на НПЗ в Москве была повреждена одна комплексная установка по переработке нефти. Кроме того, были поражены четыре резервуара: три емкости РВС-10000 (каждая объемом 10 тыс. куб. м) и одна — РВС-30000 (на 30 тыс. куб. м). Можно подсчитать, что совокупный ущерб для Московского НПЗ составляет "минус" 60 тыс. куб. м нефти.

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"Предприятие приостановило переработку нефти на неопределенный срок. Силы обороны Украины продолжат систематические меры по нанесению ударов до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", — заявило командование.

Другие пораженные цели — это железнодорожные мосты вблизи населенных пунктов Роздольного и Владиславовки (ВОТ Крым), склад техники в Северодонецке, склад горюче-смазочных материалов в Мариуполе, пункты управления БПЛА под Покровском, Северском и ещё в трёх точках недалеко от линии боевых действий.

Украинское командование не уточнило, у какого именно резервуара взрывная волна сорвала крышку, и этот момент попал на видео москвичей.

Отметим, что ориентировочный объём нефти, которая могла сгореть во взорванных ёмкостях, составляет около 50 тыс. тонн нефти (плотность 0,85–0,9 т/куб. м).

Взрывы в Москве — подробности

Отметим, что Фокус писал о взрывах в Москве, о которых сообщил Генштаб ВСУ. Согласно отчету Минобороны РФ, в ночь на 18 июня Украина могла запустить около 500 дронов, а за сутки — около 1000. Утром жители Москвы начали публиковать фото и видео с кадрами попаданий: среди прочего, на снимках был виден резервуар, у которого сорвало крышку.

В сети появились кадры из Москвы, затянутой дымом от пожаров. Согласно данным российских СМИ, произошли попадания по Московскому НПЗ. Мэр российской столицы Сергей Собянин сообщил, что пожар потушили около 16 часов. Между тем информационное агентство Reuters, а также OSINT-аналитики сообщили, что дроны могли поразить вторую установку АВТ-6, а первую взорвали во время атаки 16 июня. Как заявили источники в СМИ, Московский НПЗ в Капотне прекратил работу.

Напоминаем, что 19 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков впервые высказался по поводу взрывов в Москве. Между тем оппозиционные российские СМИ сообщили о сокрытии информации об ударе по российской столице, о котором промолчали все федеральные каналы.