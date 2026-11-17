Повторна атака на Кримський міст у ніч проти 17 листопада зупинила рух і автомобільною, і залізничною частинами переправи. Окупаційна влада Криму заявляє, що постраждалих попередньо немає, а завдані збитки зараз оцінюють фахівці.

Рух обома частинами Кримського мосту перекрили як автомобільною, так і залізничною частиною після того, як переправа вдруге за добу зазнала удару. Причиною в окупаційній адміністрації назвали повторну атаку безпілотників у ніч проти 17 листопада. Про це повідомляє Минтрасс России.

Рух Кримським мостом зупинили вдруге

У районі переправи через Керченську протоку перед цим пролунала серія потужних вибухів. Збитки наразі оцінюють фахівці, а постраждалих, за попередньою інформацією, немає. Автомобілістам радять не виїжджати в бік Кримського мосту та стежити за ситуацією в офіційних джерелах.

Рух Кримським мостом зупинили вдруге після атаки Фото: Скрин відео

Сам факт атаки підтвердив так званий "очільник" анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Видео дня

"Противник знову атакував Кримський міст. На цей момент рух транспорту призупинено. Просимо жителів і гостей Криму утриматися від поїздок у напрямку мосту та враховувати обмеження під час планування маршрутів. Про розвиток ситуації повідомимо додатково. Нагадую про необхідність довіряти лише офіційним джерелам інформації", – написав він.

The Crimean Bridge this morning. https://t.co/h4VUXtDrtv — Exilenova+ (@Exilenova_plus) November 17, 2026

Окремих коментарів від адміністрації Путіна щодо обвалу арки станом на цей час не надходило. Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи попередній удар, називав пошкодження конструкції незначними.

Second attack on the Kerch Bridge overnight on November 17. Analysis of the known facts. Using a 3D reconstruction, we recreated a preliminary picture of the aftermath of the overnight combined attack on the Kerch Bridge. As a result of multiple strikes, the road bridge’s arch span, measuring over 270 meters in length, collapsed. Damage to the railway track has also been reported. All road and rail traffic across the bridge has been halted, while maritime traffic through the Kerch Strait has been suspended. — Dnipro Osint (@GarbuzYe) November 17, 2026

Розійшлися й версії щодо того, чим саме атакували переправу. В російському повідомленні йдеться про безпілотники, тоді як у мережі поширюють відео, на якому, за твердженням колишнього заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, зафіксована крилата ракета. Українська сторона удар офіційно не підтверджувала.

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Тим часом російські Z-канали бʼють на сполох. Деякі намагаються порівняти наслідки атаки на українські та кримський мости в ніч на 17 листопада, деякі емоційно оцінюють наслідки влучання по Кримському мосту. Також адміністратори груп погрожують Україні, зазначаючи, що скоро буде "відповідь".

Російські Z-канали бʼють на сполох

Російські Z-канали бʼють на сполох

Російські Z-канали бʼють на сполох

Російські Z-канали бʼють на сполох

Раніше повідомлялося, що в ніч проти 17 листопада Кримський міст в окупованій Керчі опинився під масованою атакою дронів і ракет. Перші повідомлення про удари з'явилися близько опівночі, а о 00:37 російська влада півострова підтвердила атаку – згодом у мережі оприлюднили відео моменту влучання безпосередньо в арку.

Також повідомлялося, що внаслідок удару обвалилася арка автомобільної частини споруди. За попередніми даними моніторингового каналу Exilenova+, один із прольотів міг упасти у воду.

Крім цього, Антон Геращенко опублікував відео, на якому, за його словами, крилата ракета FP-5 "Фламінго" за секунду до влучання в Кримський міст. У його Telegram-каналі з'явилися й нові кадри пошкодженої споруди, на яких видно обвал однієї з арок.