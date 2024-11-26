Генералу в окопе не место: как сделать так, чтобы высокие командиры понимали войну

На тему "генералов в окопах".

К сожалению, это так не работает. Нельзя засунуть в окоп человека, который имеет абсолютную власть над окружающими и который добровольно там посидит, с нуля изучит все, чем оперирует ротный, и поедет это внедрять.

Не внедрит.

Внедрить то, что нужно на поле боя, может генерал, который слышит ротного и работает над его потребностями.

Поэтому надо или ротных повышать до должностей, на которых они имеют влияние на систему, или организовывать систему, которая слышит потребности взводных/ротных/комбатов.

А генерал в окопе — это показуха, которая организуется за счет за... ба бойцов и непосредственного командира, который отвечает за сектор. От того, что все подразделение будет не воевать теперь, а защищать генерала на позиции, у него больше понимания о войне не появится.

Генерал — это больше логист/менеджер войны. Чья задача — координировать цепочки согласно существующей системе.

То, как у него построена эта координация, насколько он эффективно реагирует на низовые потребности — указывает на его эффективность.

Важно

Генералов — в окопы. Что делать с советскими военачальниками и как они покажут себя в бою

Генерал может взаимодействовать только в рамках существующей армейской системы.

Будет ли ротный, которого перевели в генералы, успешен в этом? Нет. Это все годы работы в штабах. Это тоже надо уметь.

Сделает ли сидение в окопе из генерала лучшего "логиста войны"? Нет.

Поэтому надо развивать систему, которая реагирует на поле боя вовремя, разрабатывать критерии эффективности для командного состава, определять слабые места и стратегии их решения и выявлять людей, которые с этим не справляются. Это сложно.

И проблемно, это небыстро, потому что если признать, что у нас здесь про...об и нужны реформы — то значит, кто-то до этого с этим не справился, и это ответственность к предшественнику, который, конечно, по отчетам был ваще орел и все делал правильно. А система таким "выявлением" оказывает сопротивление всегда. Но надо признавать ошибки и их исправлять. Системно.

А простыми решениями, к сожалению, мы их не решим.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно