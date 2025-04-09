За мобилизацию не отвечает никто: почему в Украине такой бедлам с пополнением армии

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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА МОБИЛИЗАЦИЮ?

Почему у нас такие проблемы с мобилизацией?

Потому что ею не занимается никто!

Да, это странный, но факт. Сейчас, когда армия так вопиюще нуждается в пополнении, когда Россия постоянно наращивает живую силу своих полчищ — фактически в нашем государстве нет никого, кто бы реально занимался политикой привлечения людей в армию.

ТЦК — это не государственный орган, который имеет полномочия проводить какую-то политику в области мобилизации или рекрутинга. Он, по замыслу законодателей, лишь ИСПОЛНИТЕЛЬ, который обрабатывает поток мобилизованных и рекрутов. А этот поток как раз должна генерировать определенная ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА в этой области, определенный комплекс мероприятий.

ТЦК работает с результатом "мобилизационной политики". Но сама эта политика у нас никем не осуществляется.

Но почему-то так случилось, что все ожидают от ТЦК решения проблем с мобилизацией. Армию, которая вообще-то должна заниматься вопросами фронта, сделали крайней в процессе, который касается тыла, организации жизни всей страны.

Представьте себе: на командном пункте группировки войск сидит командир, он круглосуточно отдает боевые приказы — например, перебросить артиллерию, подразделения БПЛА на стык двух бригад под Покровском, куда сейчас идет российское наступление. И параллельно он должен придумать, каким образом ТЦК выполнить планы мобилизации в условиях, когда для мобилизованных нет ни надлежащих поощрений, ни настоящих наказаний от уклонения.

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Нонсенс? Абсурд?

Нет, это реальность. Фамилия этого командира — Драпатый. Он одновременно командует направлением на фронте, руководит целым родом войск (сухопутка) и при этом должен заниматься обеспечением Сил обороны Украины новым личным составом.

Разве это нормально? Что, больше в государстве нет специалистов по государственному управлению, которые могли бы взять на себя этот вопрос? Неужели, кроме боевых военачальников Сырского и Драпатого, никому нет времени сейчас этим заняться? Надо обязательно сбросить это на тех, кто сейчас воюет 24 на 7?

Мобилизация — это огромный комплекс мероприятий, который надо провести и на который у армии нет ни полномочий, ни возможностей. Потому что она, знаете, сейчас немного занята.

К примеру, есть критическая потребность изучать настроения в обществе, делать социологию, в том числе глубинную. Разве это задача Генштаба?

Так же надо считать финансовые планы, потому что материальное поощрение — важный фактор рекрутинга. Это могут сделать Минфин, Нацбанк, Минэкономики. Но они не в составе Генштаба.

Или надо дать розги правоохранительной системе, которая сейчас самоустранилась от наказания уклонистов, СОЧников и дезертиров — разве Генштаб может это сделать?

Или надо применять санкции против этих категорий — вроде ареста имущества и т.д. — то разве этим может заниматься Генштаб, а не суды с прокуратурой и другими правоохранительными органами? Суды, прокуратура, ГБР и БЭБ с НАБУ — не подразделения Генштаба.

Или еще живой пример — нужно массово рекрутировать иностранцев, есть десятки тысяч желающих. Но попасть в Украину они не могут, потому что требуется специфическое содействие МИД. А МИД не подчиняется Генштабу.

Надо, чтобы кто-то более высокий в государстве взял на себя ответственность, скоординировал работу Кабмина, СНБО, Верховной Рады, десятков государственных органов и институтов. Генштаба здесь, при всем авторитете, недостаточно.

И тогда, возможно, всплывут интересные, ранее невиданные вещи. Возможно, окажется, что страна не так уж и устала от войны, что ее верхушка и низы еще готовы дать должный кадровый ресурс, перекрыть не только текущие потребности, но и позволить временно отдохнуть тем, кто без остановки воюет уже четвертый год?

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