Благодаря активному рекрутингу: батальон "Да Винчи" расширился до полка

Первый отдельный штурмовой батальон "Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло 5 апреля был переформатирован в полк в рамках расширения подразделений Сил обороны до уровня батальонов, полков и бригад.

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Об этом известно из вечернего обращения президента Украины Владимира Зеленского 7 апреля.

Зеленский поблагодарил 1-й штурмовой полк за защиту Покровского направления. На видео с 3:47.

Президент выразил благодарность украинским воинам, которые защищают украинские позиции и наносят потери российским захватчикам.

"Я благодарю 57-ю отдельную мотопехотную бригаду, которая почти год держит позиции в Волчанске. Также 25-я отдельная воздушно-десантная бригада, 1-й и 425-й штурмовые полки, которые защищают Покровское направление. Спасибо вам, воины! Спасибо за ваши результаты!" — сказал Зеленский.

На своей странице в Facebook 1-й ОШБ поблагодарил президента за награду.

Официальных комментариев от батальона "Да Винчи" относительно расширения на момент публикации материала не было.

По информации издания "Милитарный", расширение 1-го ОШБ "Да Винчи" до полка произошло 5 апреля 2025 года. Это стало пятой реорганизацией подразделения с начала полномасштабной войны РФ против Украины 24 февраля 2022 года.

Отмечается, что батальон активно проводил рекрутинг с января по февраль 2025 года и расширился благодаря пополнению новобранцами и привлечению осужденных.

Подразделение с начала полномасштабного вторжения РФ участвовало в боевых действиях на Бахмутском и Лиманском направлениях в Донецкой области, на Купянском направлении в Харьковской области, в Запорожье, также присоединилось к освобождению Харьковщины от оккупантов.

Сначала он был частью 67-й отдельной механизированной бригады Добровольческого украинского корпуса, затем стал отдельным батальоном, а теперь находится в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Напомним, Фокус 4 февраля рассказывал, каких изменений ждать в ВСУ после перехода украинской армии на корпусную систему. Реформа организационной структуры ВСУ предусматривает создание корпусов, которые будут выполнять боевые задачи на конкретных операционных направлениях.

27 января издание "Милитарный" сообщало о реорганизации 59-й механизированной бригады в штурмовую бригаду беспилотных систем.