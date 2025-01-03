Це ганьба: Аліна Михайлова розкритикувала військову медицину, яка шкодить бійцям ЗСУ (відео)

Для того, щоб ефективніше рятувати поранених бійців ЗСУ, у військову медицину слід брати після спеціального навчання і не всіх підряд, вважає парамедикиня Аліна Михайлова. Якщо цього не зробити, то люди втрачатимуть життя та здоров'я.

Related video

Бійцям ЗСУ, які отримали поранення на лінії фронту, надають медичну допомогу лікарі, які подекуди не знають або свідомо порушують протоколи лікування. Внаслідок цього 25-річні військовослужбовці, можуть, наприклад, втратити зір. Через проблеми з протоколами бійцям не роблять переливання крові, при цьому лікарі впевнені, що так зменшують ймовірність ускладнень. Про проблеми з військовою медициною, яка шкодить пораненим, керівниця медичної служби "Ульф" Першого окремого штурмового батальйону "Вовки Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла 3 ОШБр Аліна Михайлова написала на сторінці Facebook.

Військова медицина — деталі заяви Михайлової

Парамедикиня опублікувала фрагмент розмови з медиком, який, на її думку, не правильно надавав допомогу пораненим бійцям ЗСУ. Чути, як вона запитує співрозмовника, чи знає він протоколи лікування і про те, в яких випадках слід застосовувати переливання крові. У відповідь чути, що невказаний медик говорить про загрозу погіршення стану пораненого, якщо йому переллють неякісну кров.

"Потім люди помирають в госпіталях, коли ллється ця кров прострочена", — чути слова лікаря, з яким говорила Михайлова.

У дописі вказано, що керівниця медслужби відчує гнів і протестує проти "ідіотизму" та "ганьби для всієї системи військової медицини". З її слів, проблема виникла через дії командира медичної роти, якого вона назвала некомпетентним та невігласом. Парамедикиня підсумувала, що бачить "катастрофу військової медицини".

Михайлова перелічила кілька випадків невірного надання допомоги пораненим: наприклад, про невірне лікування травм очей. Вона пояснила, що після такого "лікування" людина у 25 років втратить зір, і розслідування не проводитимуть, оскільки це не, умовно, топгенерал. Після цього озвучується перелік порушених протоколів, яких не знає її колега-лікар. І причина цієї ситуації — відсутність відбору людей, які лікуватимуть поранених. Згідно з пропозиціями парамедикині, військовому командуванню слід зробити п'ять кроків для подолання проблеми: ідеться про атестацію, навчання, контроль, відповідальність за помилки та аналіз помилок.

"Це не просто проблема. Це ганьба. І якщо ми не змінимо цю систему зараз, наслідки будуть катастрофічними", — написала Михайлова.

Під дописом парамедикиня тегнула військове командування — від командування Медичних сил до Генштабу ЗСУ та МОЗ. Реакції на публічне звернення поки що немає.

Зазначимо, раніше Фокус писав про інтерв'ю, яке Михайлова дала ТСН. Під час розмови з журналістами парамедикиня згадала про "бусифікацію", відсутність демобілізації та закриті кордони. На її думку, в української влади є плани щодо посилення призову, які чекають свого часу.

Нагадуємо, військовий журналіст та головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов розповів про негаразди з новою бригадою, у якій надто велика кількість бійців, які самовільно втекли з частини.