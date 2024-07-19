Військовослужбовці в Україні можуть отримати пільги на медичні послуги: що доступно

Військові мають право на безоплатну медичну допомогу у військово-медичних закладах.

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Військовослужбовці в Україні користуються безліччю пільг у таких сферах, як транспорт, освіта, житло та інші сфери. Крім того, вони також отримують певні медичні привілеї. Про це йдеться в матеріалі видання "24 Канал".

Законодавство включає до категорії "військовослужбовець" чинних військовослужбовців ЗСУ, осіб, які отримали інвалідність унаслідок служби, їхні сім'ї, а також сім'ї загиблих і зниклих безвісти захисників, призваних військовозобов'язаних, резервістів і військовослужбовців територіальної оборони.

Усі зазначені категорії мають право на отримання безоплатної медичної допомоги у військово-медичних закладах. Члени сімей військовослужбовців можуть отримувати допомогу у військово-медичних закладах у разі відсутності державних або комунальних медичних закладів за місцем проживання.

Особи зі статусом учасника бойових дій мають право на такі пільги:

безоплатне отримання ліків і медичних препаратів за рецептами лікарів;

першочергове безоплатне зубопротезування (крім протезів із дорогоцінних металів);

безоплатне санаторно-курортне лікування або компенсація його вартості;

користування поліклініками та госпіталями в разі виходу на пенсію або зміни місця роботи;

щорічне медичне обстеження та диспансеризація;

першочергове обслуговування в лікувальних установах і аптеках, а також першочергова госпіталізація.

Військовослужбовці та їхні сім'ї мають право на пільгове санаторно-курортне лікування, якщо середньомісячний дохід сім'ї за останні шість місяців не перевищує трьох прожиткових мінімумів (з 1 січня 2024 року — 7 083 гривні) на одну особу.

Раніше Фокус писав про те, як отримати пільги військовим. В Україні стара система зіткнулася з труднощами в обробці безлічі заявок від військових та їхніх близьких на отримання статусу або пільг.