Военнослужащие в Украине могут получить льготы на медицинские услуги: что доступно

Военные имею право на бесплатную медицинскую помощь в военно-медицинских учреждениях.

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Военнослужащие в Украине пользуются множеством льгот в таких областях, как транспорт, образование, жилье и другие сферы. Кроме того, они также получают определенные медицинские привилегии. Об этом говорится в материале издания "24 Канал".

Законодательство включает в категорию "военнослужащий" действующих военнослужащих ВСУ, лиц, получивших инвалидность в результате службы, их семьи, а также семьи погибших и пропавших без вести защитников, призванных военнообязанных, резервистов и военнослужащих территориальной обороны.

Все указанные категории имеют право на получение бесплатной медицинской помощи в военно-медицинских учреждениях. Члены семей военнослужащих могут получать помощь в военно-медицинских учреждениях при отсутствии государственных или коммунальных медицинских учреждений по месту жительства.

Лица со статусом участника боевых действий имеют право на такие льготы:

бесплатное получение лекарств и медицинских препаратов по рецептам врачей;

первоочередное бесплатное зубопротезирование (кроме протезов из драгоценных металлов);

бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости;

пользование поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы;

ежегодное медицинское обследование и диспансеризация;

первоочередное обслуживание в лечебных учреждениях и аптеках, а также первоочередная госпитализация.

Военнослужащие и их семьи имеют право на льготное санаторно-курортное лечение, если среднемесячный доход семьи за последние шесть месяцев не превышает трех прожиточных минимумов (с 1 января 2024 года – 7 083 гривны) на одного человека.

Ранее Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.