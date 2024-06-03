Украинцы со статусом УБД могут получить налоговые льготы: что известно

Украинским военным предоставляются финансовые льготы, охватывающие разные виды налогооблагаемых доходов.

Related video

Участники боевых действий в Украине пользуются значительными налоговыми льготами. Об этом информирует портал "Безоплатна правнича допомога".

В частности, они освобождаются от уплаты земельного налога на участки до 2 гектаров, используемые для личного сельского хозяйства. Также для них предусмотрено уменьшение налогооблагаемой базы на 60 квадратных метров при налогообложении квартир. Кроме того, они имеют льготы по налогу на доходы и НДС.

Так, участникам боевых действий предоставляются финансовые льготы по налогообложению, охватывающие разные виды налогооблагаемых доходов. Эти льготы касаются следующего:

налог на недвижимое имущество: участники боевых действий освобождены от уплаты налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, для квартир или жилых домов. База объекта обложения уменьшается на 60 кв. м для квартир и на 120 кв. м для жилых домов;

Земельный налог: ветераны освобождаются от уплаты земельного налога по каждому виду использования участка, в пределах установленных норм. Например, для ведения личного сельского хозяйства освобождение распространяется на участки размером до 2 гектаров;

налог на добавленную стоимость: операции по ввозу и поставке товаров, используемых для защиты, могут быть освобождены от уплаты НДС;

налог на доходы физических лиц: военнослужащие освобождаются от уплаты налогов на доходы во время непосредственного пребывания в районе проведения боевых действий при наличии соответствующих документов.

Для военнослужащих, которые до призыва на службу были индивидуальными предпринимателями, предусмотрены определенные льготы. Например, они освобождаются от необходимости начислять, платить и подавать налоговую отчетность по налогу на доходы физических лиц и единому налогу.

Кроме того, ежегодная разовая денежная помощь, предоставляемая участникам антитеррористической операции, не облагается налогом. Помимо указанных льгот, существуют и другие виды поддержки, такие как освобождение от налогообложения пенсий для лиц, получивших инвалидность во время боевых действий, а также социальная поддержка для членов семей погибших военнослужащих.

Ранее, 19 сентября, Фокус писал о том, как получить льготы военным. В Украине старая система столкнулась с трудностями в обработке множества заявок от военных и их близких на получение статуса или льгот.