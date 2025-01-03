Это позор: Алина Михайлова раскритиковала военную медицину, которая вредит бойцам ВСУ (видео)

Для того, чтобы эффективнее спасать раненых бойцов ВСУ, в военную медицину следует брать после специального обучения и не всех подряд, считает парамедик Алина Михайлова. Если этого не сделать, то люди будут терять жизнь и здоровье.

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Бойцам ВСУ, которые получили ранения на линии фронта, оказывают медицинскую помощь врачи, которые иногда не знают или сознательно нарушают протоколы лечения. Вследствие этого 25-летние военнослужащие, могут, например, потерять зрение. Из-за проблем с протоколами бойцам не делают переливание крови, при этом врачи уверены, что так уменьшают вероятность осложнений. О проблемах с военной медициной, которая вредит раненым, руководитель медицинской службы "Ульф" Первого отдельного штурмового батальона "Волки Да Винчи" им. Дмитрия Коцюбайло 3 ОШБр Алина Михайлова написала на странице Facebook.

Военная медицина — детали заявления Михайловой

Парамедик опубликовала фрагмент разговора с медиком, который, по ее мнению, не правильно оказывал помощь раненым бойцам ВСУ. Слышно, как она спрашивает собеседника, знает ли он протоколы лечения и о том, в каких случаях следует применять переливание крови. В ответ слышно, что неуказанный медик говорит об угрозе ухудшения состояния раненого, если ему перельют некачественную кровь.

"Потом люди умирают в госпиталях, когда льется эта кровь просроченная", — слышны слова врача, с которым говорила Михайлова.

В заметке указано, что руководитель медслужбы испытывает гнев и протестует против "идиотизма" и "позора для всей системы военной медицины". По ее словам, проблема возникла из-за действий командира медицинской роты, которого она назвала некомпетентным и невеждой. Парамедик подытожила, что видит "катастрофу военной медицины".

Михайлова перечислила несколько случаев неверного оказания помощи раненым: например, о неверном лечении травм глаз. Она объяснила, что после такого "лечения" человек в 25 лет потеряет зрение, и расследование проводить не будут, поскольку это не, условно, топ-генерал. После этого озвучивается перечень нарушенных протоколов, которых не знает ее коллега-врач. И причина этой ситуации — отсутствие отбора людей, которые будут лечить раненых. Согласно предложениям парамедика, военному командованию следует сделать пять шагов для преодоления проблемы: речь идет об аттестации, обучении, контроле, ответственности за ошибки и анализе ошибок.

"Это не просто проблема. Это позор. И если мы не изменим эту систему сейчас, последствия будут катастрофическими", — написала Михайлова.

Под заметкой парамедик тегнула военное командование — от командования Медицинских сил до Генштаба ВСУ и Минздрава. Реакции на публичное обращение пока нет.

Отметим, ранее Фокус писал об интервью, которое Михайлова дала ТСН. Во время разговора с журналистами парамедик упомянула о "бусификации", отсутствии демобилизации и закрытых границах. По ее мнению, у украинской власти есть планы по усилению призыва, которые ждут своего часа.

Напоминаем, военный журналист и главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов рассказал о проблемах с новой бригадой, в которой слишком большое количество бойцов, самовольно сбежавших из части.