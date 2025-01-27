Командование реорганизовало 59-ю механизированную бригаду в штурмовую: детали

Сейчас бригада не входит в состав Сухопутных сил ВСУ. В рамках реорганизации ее передали в силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины.

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59-я мотопехотная бригада ВСУ имени Якова Гандзюка была реорганизована в штурмовую бригаду беспилотных систем. Об этом сообщил "Милитарный", отметив, что бригада изменила название в соцсетях. Эти изменения вступили в силу 3 января 2025 года, что подчеркнуло расширение роли беспилотников в составе бригады.

Еще осенью 59 бригаду планировали сделать как ОДШБр — отдельная дроново-штурмовая бригада, но впоследствии от этой идеи отказались.

Сейчас бригада не входит в состав Сухопутных сил ВСУ. В рамках реорганизации ее передали в силы беспилотных систем Вооруженных Сил Украины. Командующий СБС полковник Вадим Сухаревский долгое время был командиром 59-й бригады.

Как пишет "Милитарный", сейчас подразделение стало одной из отдельных бригад сил беспилотных систем с расширенными возможностями. Таким образом, оно дополнило состав Сил обороны вместе с 414-й отдельной бригадой ударных беспилотных авиационных систем, которая входит в морскую пехоту.

На сегодня бригада выполняет задачи по обороне города Покровск.

До реорганизации в составе бригады был батальон беспилотных систем "Хищники Высот", который занимался как разведывательной деятельностью, так и уничтожением врага FPV-дронами.

Издание MilitaryLand напоминает, что 59 бригада была создана 8 декабря 2014 года в составе оперативного командования "Юг". В его формирование вошли три бывших добровольческих батальона ТРО: 9-й, 10-й и 11-й батальоны.

По словам журналиста Юрия Бутусова, 59-я бригада понесла значительные потери после назначения Богдана Шевчука командиром бригады в феврале 2024 года. В июле 2024 года медик Екатерина Полищук публично призвала президента Украины Владимира Зеленского начать уголовное дело в отношении комбрига из-за обвинений в бесчеловечном отношении к солдатам солдат и значительных потерь под его руководством. Впоследствии командир Александр Сырский приказал провести проверку бригады, которая завершилась без выявления проблем.

Напомним, что кроме 59-й бригады, недавно был реорганизован и 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем "Птицы Мадьяра".