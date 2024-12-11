"Птахи Мадяра" станут бригадой ВСУ: все подробности (видео)

Командир подразделения Роберт Бровди уже анонсировал набор добровольцев и заявил, что бойцов в бригаде "Птахи Мадяра" станет в три раза больше.

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Полк "Птахи Мадяра" станут бригадой беспилотных систем ВСУ, военные уже объявили о наборе добровольцев. Об этом сообщил в видеообращении командир бригады Роберт Бровди с позывным "Мадяр".

"Мадяр" объявил о наборе личного состава в связи с переходом в отдельную бригаду

"В течение всего года 2024 года из роты РУБАК (ударных беспилотных авиационных комплексов) через отдельный батальон, отдельный полк в отдельную 414 бригаду БПС (беспилотных систем)", — отметил он.

По словам Бровди, теперь бойцов в новой бригаде "Птахи Мадяра" станет в три раза больше.

"Это нужно делать оперативно и качественно. Не выходя из ни одного участка фронта, где сейчас работает команда "Птахи Мадяра", — добавил командир.

"Мадяр" объявил о наборе личного состава в связи с переходом в отдельную бригаду как гражданских, так и действующих военнослужащих. Бригаду интересуют и те, кто самовольно оставил боевую часть.

Отметим, что 16 ноября бойцы 414-го полка "Птахи Мадяра" уничтожили на Покровском направлении дроном Vampіre российский комплекс РЭБ "Борисоглебск-2. Цена такого аппарата — $200 млн.

Напомним, бывший морпех из США Трой Смозерс разработал для ВСУ технологию оптоволоконной связи с дронами. Скептики говорили, что идея не будет удачной: кабель может запутаться или порваться.

Фокус ранее описывал преимущество новой украинской ракеты-дрона "Пекло". Производитель создал аппарат с нуля за 1 год.