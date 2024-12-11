"Птахи Мадяра" стануть бригадою ЗСУ: усі подробиці (відео)

Командир підрозділу Роберт Бровді вже анонсував набір добровольців і заявив, що бійців у бригаді "Птахи Мадяра" стане втричі більше.

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Полк "Птахи Мадяра" стане бригадою безпілотних систем ЗСУ, військові вже оголосили про набір добровольців. Про це повідомив у відеозверненні командир бригади Роберт Бровді з позивним "Мадяр".

"Мадяр" оголосив про набір особового складу у зв'язку з переходом в окрему бригаду

"Протягом усього року 2024 року з роти РУБАК (ударних безпілотних авіаційних комплексів) через окремий батальйон, окремий полк в окрему 414 бригаду БПС (безпілотних систем)", — зазначив він.

За словами Бровді, тепер бійців у новій бригаді "Птахи Мадяра" стане втричі більше.

"Це потрібно робити оперативно і якісно. Не виходячи з жодної ділянки фронту, де зараз працює команда "Птахи Мадяра", — додав командир.

"Мадяр" оголосив про набір особового складу у зв'язку з переходом в окрему бригаду як цивільних, так і діючих військовослужбовців. Бригаду цікавлять і ті, хто самовільно залишив бойову частину.

Зазначимо, що 16 листопада бійці 414-го полку "Птахи Мадяра" знищили на Покровському напрямку дроном Vampіre російський комплекс РЕБ "Борисоглібськ-2. Ціна такого апарата — $200 млн.

Нагадаємо, колишній морпіх зі США Трой Смозерс розробив для ЗСУ технологію оптоволоконного зв'язку з дронами. Скептики говорили, що ідея не буде вдалою: кабель може заплутатися або порватися.

Фокус раніше описував перевагу нової української ракети-дрона "Пекло". Виробник створив апарат з нуля за 1 рік.