Командування реорганізувало 59-ту механізовану бригаду у штурмову: деталі

Зараз бригада не входить до складу Сухопутних сил ЗСУ. У межах реорганізації її передали до сил безпілотних систем Збройних Сил України.

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59-та мотопіхотна бригада ЗСУ імені Якова Гандзюка була реорганізована у штурмову бригаду безпілотних систем. Про це повідомив "Мілітарний", зазначивши, що бригада змінила назву в соцмережах. Ці зміни набули чинності 3 січня 2025 року, що підкреслило розширення ролі безпілотників у складі бригади.

Ще восени 59 бригаду планували зробити як ОДШБр — окрема дроново-штурмова бригада, але згодом від цієї ідеї відмовилися.

Зараз бригада не входить до складу Сухопутних сил ЗСУ. У межах реорганізації її передали до сил безпілотних систем Збройних Сил України. Командувач СБС полковник Вадим Сухаревський довгий час був командиром 59-ої бригади.

Як пише "Мілітарний", зараз підрозділ став однією з окремих бригад сил безпілотних систем із розширеними можливостями. Таким чином, він доповнив склад Сил оборони разом із 414-ю окремою бригадою ударних безпілотних авіаційних систем, яка входить до морської піхоти.

На сьогодні бригада виконує завдання з оборони міста Покровськ.

До реорганізації в складі бригади був батальйон безпілотних систем "Хижаки Висот", який займався як розвідувальною діяльністю, так і знищенням ворога FPV-дронами.

Видання MilitaryLand нагадує, що 59 бригаду було створено 8 грудня 2014 року у складі оперативного командування "Південь". До його формування увійшли три колишні добровольчі батальйони ТРО: 9-й, 10-й та 11-й батальйони.

За словами журналіста Юрія Бутусова, 59-та бригада зазнала значних втрат після призначення Богдана Шевчука командиром бригади в лютому 2024 року. У липні 2024 року медикиня Катерина Поліщук публічно закликала президента України Володимира Зеленського розпочати кримінальну справу щодо комбрига через звинувачення в нелюдському ставленні до солдат і значні втрати під його керівництвом. Згодом командир Олександр Сирський наказав провести перевірку бригади, яка завершилася без виявлення проблем.

Нагадаємо, що окрім 59-ї бригади, нещодавно був реорганізований і 414-й окремий полк ударних безпілотних авіаційних систем "Птахи Мадяра".