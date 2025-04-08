Завдяки активному рекрутингу: батальйон "Да Вінчі" розширився до полку

Перший окремий штурмовий батальйон "Да Вінчі" ім. Дмитра Коцюбайла 5 квітня було переформатовано в полк у межах розширення підрозділів Сил оборони до рівня батальйонів, полків і бригад.

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Про це відомо з вечірнього звернення президента України Володимира Зеленського 7 квітня.

Зеленський подякував 1-му штурмовому полку за захист Покровського напрямку. На відео з 3:47.

Президент висловив вдячність українським воїнам, які захищають українські позиції та завдають втрат російським загарбникам.

"Я дякую 57-й окремій мотопіхотній бригаді, яка майже рік тримає позиції у Вовчанську. Також 25-та окрема повітрянодесантна бригада, 1-й і 425-й штурмові полки, які захищають Покровський напрямок. Дякую вам, воїни! Дякую за ваші результати!" — сказав Зеленський.

На своїй сторінці у Facebook 1-й ОШБ подякував президенту за відзнаку.

Офіційних коментарів від батальйону "Да Вінчі" щодо розширення на момент публікації матеріалу не було.

За інформацією видання "Мілітарний", розширення 1-го ОШБ "Да Вінчі" до полку відбулося 5 квітня 2025 року. Це стало п'ятою реорганізацію підрозділу від початку повномасштабної війни РФ проти України 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що батальйон активно проводив рекрутинг з січня до лютого 2025 року і розширився завдяки поповненню новобранцями та залученню засуджених.

Підрозділ від початку повномасштабного вторгнення РФ брав участь у бойових діях на Бахмутському та Лиманському напрямках у Донецькій області, на Куп'янському напрямку у Харківській області, на Запоріжжі, також долучився до визволення Харківщини від окупантів.

Спочатку він був частиною 67-ї окремої механізованої бригади Добровольчого українського корпусу, потім став окремим батальйоном, а тепер перебуває у складі Сухопутних військ Збройних сил України.

Нагадаємо, Фокус 4 лютого розповідав, на які зміни чекати в ЗСУ після переходу української армії на корпусну систему. Реформа організаційної структури ЗСУ передбачає створення корпусів, які будуть виконувати бойові завдання на конкретних операційних напрямках.

27 січня видання "Мілітарний" повідомляло про реорганізацію 59-ї механізованої бригади у штурмову бригаду безпілотних систем.