Хотят найти "дыры в нашей ПВО": почему ВС РФ начали чаще запускать ракеты "Циркон", — эксперт

Враг продолжает наносить одиночные ночные удары высокоточными ракетами "Циркон" по Украине. По мнению экспертов, таким образом враг пытается проверить эффективность украинской противовоздушной обороны.

Как рассказал в эфире "Radio NV" директор по развитию оборонного предприятия и офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский, в последнее время Россия значительно активизировала применение ракет, которые трудно поддаются перехвату. По его словам, подобные действия направлены на выявление слабых мест в системе ПВО Украины и проверку возможностей наших систем реагировать на современные угрозы.

Также Храпчинский пояснил, что испытания сверхзвуковых ракет в боевых условиях не являются новинкой для россиян. В частности, аналогичные тесты уже проводились с ракетами "Кинжал" и другими средствами поражения. Он отметил, что таким образом враг отрабатывает эффективность своего оружия в реальных условиях и изучает, насколько современные системы противовоздушной обороны способны их перехватывать.

"И здесь надо заметить, что работа была работой противовоздушной обороны на Киевщине, и соответственно были сделаны максимальные противодействия для того, чтобы перехватить. Опять-таки в который раз буду подчеркивать, что за последнее время враг существенно увеличил применение сложных ракет для перехвата. То есть эта работа направлена на то, чтобы найти дыры в нашей противовоздушной обороне за счет тех ракет, к системам противодействия которым у нас колоссальная нехватка", — пояснил специалист.

По словам эксперта, сейчас Украине критически важно укреплять сотрудничество с западными союзниками для расширения поставок высокоточного оружия и систем ПВО, способных противодействовать баллистическим целям.

Отдельное внимание Храпчинский обратил на европейские франко-итальянские системы SAMP/T нового поколения, которые способны перехватывать ракеты даже со сложными траекториями. Он отметил, что развитие производства таких систем в Европе позволило бы создать эффективный аналог американского Patriot и обеспечить надежную защиту континента.

Кроме того, эксперт отметил, что Россия продолжает модернизацию своих ракетных программ совместно с Индией, в частности через усовершенствование ракет "Оникс". По его словам, это свидетельствует о систематическом испытании врагом новых видов вооружения и стремлении выявить потенциальные слабые места в противовоздушной обороне Украины.

"То есть здесь происходит тестирование оружия в режиме реального времени на возможностях ее всемирных систем противовоздушной обороны, которые, по сути, должны их перехватывать. Это, безусловно, связано с тем, что Россия активно сотрудничает с Индией в развитии сверхзвуковых ракет. У них существует отдельная программа, которая предусматривает модернизацию ракеты "Оникс"", — добавил он.

Напомним, что в ночь с 15 на 16 февраля Россия обстреляла Украину шестью ракетами, среди которых "Цирконы" и баллистический "Искандер-М", а также около 50 дронов. ПВО сбила два "Циркона", одна ракета попала в цель, судьба трех других уточняется.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают, что ВС РФ переместили три бомбардировщика Ту-95МС ближе к границам Украины. Существует вероятность запуска от 26 до 38 средств поражения.