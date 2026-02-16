Хочуть знайти "дірки в нашій ППО": чому ЗС РФ почали частіше запускати ракети "Циркон", — експерт

Ворог продовжує завдавати поодинокі нічні удари високоточними ракетами "Циркон" по Україні. На думку експертів, таким чином ворог намагається перевірити ефективність української протиповітряної оборони.

Як розповів в ефірі "Radio NV" директор з розвитку оборонного підприємства та офіцер Повітряних сил у резерві Анатолій Храпчинський, останнім часом Росія значно активізувала застосування ракет, які важко піддаються перехопленню. За його словами, подібні дії спрямовані на виявлення слабких місць у системі ППО України та перевірку спроможностей наших систем реагувати на сучасні загрози.

Також Храпчинський пояснив, що випробування надзвукових ракет у бойових умовах не є новинкою для росіян. Зокрема, аналогічні тести вже проводилися з ракетами "Кинджал" та іншими засобами ураження. Він зазначив, що таким чином ворог відпрацьовує ефективність своєї зброї в реальних умовах і вивчає, наскільки сучасні системи протиповітряної оборони здатні їх перехоплювати.

"І тут треба зауважити, що робота була роботою протиповітряної оборони на Київщині, і відповідно були зроблені максимальні протидії для того, щоб перехопити. Знов-таки вкотре буду наголошувати, що за останній час ворог суттєво збільшив застосування складних ракет для перехоплення. Тобто ця робота спрямована на те, щоби знайти дірки в нашій протиповітряній обороні за рахунок тих ракет, до систем протидії яким у нас колосальна нестача", — пояснив фахівець.

За словами експерта, нині Україні критично важливо зміцнювати співпрацю із західними союзниками для розширення поставок високоточної зброї та систем ППО, здатних протидіяти балістичним цілям.

Окрему увагу Храпчинський звернув на європейські франко-італійські системи SAMP/T нового покоління, які здатні перехоплювати ракети навіть зі складними траєкторіями. Він зазначив, що розвиток виробництва таких систем у Європі дозволив би створити ефективний аналог американського Patriot і забезпечити надійний захист континенту.

Крім того, експерт наголосив, що Росія продовжує модернізацію своїх ракетних програм спільно з Індією, зокрема через удосконалення ракет "Онікс". За його словами, це свідчить про систематичне випробування ворогом нових видів озброєння та прагнення виявити потенційні слабкі місця у протиповітряній обороні України.

"Тобто тут відбувається тестування зброї в режимі реального часу на можливостях її всесвітніх систем протиповітряної оборони, які, по суті, повинні їх перехоплювати. Це, безумовно, пов’язано з тим, що Росія активно співпрацює з Індією у розвитку надзвукових ракет. У них існує окрема програма, яка передбачає модернізацію ракети "Онікс"", — додав він.

Нагадаємо, що в ніч з 15 на 16 лютого Росія обстріляла Україну шістьма ракетами, серед яких "Циркони" та балістичний "Іскандер-М", а також близько 50 дронів. ППО збила два "Циркони", одна ракета влучила в ціль, долю трьох інших уточнюють.

Крім того, моніторингові канали повідомляють, що ЗС РФ перемістили три бомбардувальники Ту-95МС ближче до кордонів України. Існує ймовірність запуску від 26 до 38 засобів ураження.