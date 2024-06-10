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Единственный авианосец российского военно-морского флота, злосчастный "Адмирал Кузнецов", должен был покинуть порт Мурманск на севере России этой весной впервые за семь лет. Об этом говорится в сообщении российских государственных СМИ за июль еще 2023 года.

"Кузнецов" не ушел. Вместо этого 58-тысячное судно с плоской крышей, спущенное на воду в 1985 году и вошедшее в состав советского флота шесть лет спустя, остается у причала в Мурманске. Недавние спутниковые снимки показывают, что строительная техника все еще разбросана по его палубе длиной 1001 фут.

У российского авианосца нет катапульт, но есть тормозные тросы. Он управляет специально построенными реактивными истребителями с хвостовыми крюками и усиленными планерами, позволяющими выполнять остановку после приземления, а также складными крыльями для использования на борту корабля. У этих российских авианосцев нет оборудования вертикальной тяги: они взлетают с трамплина своим ходом, а это означает, что они не могут нести столько топлива и вооружения, сколько могут взлетно-посадочные или катапультные самолеты. Однако российские самолеты-носители оборудованы для дозаправки в воздухе.

У России есть два типа палубных истребителей: Су-33, которыми изначально был оснащен "Кузнецов", и новейшие МиГ-29КР. Судя по всему, ВМФ России приобрел только по 24 экземпляра каждого типа. Ожидалось, что старые "Сухие" закончат свой срок эксплуатации примерно в 2015 году, но, как сообщается, как минимум некоторые из них были отремонтированы и модернизированы и до сих пор пригодны для полетов.

Тот факт, что "Кузнецов" пропустил запланированную дату начала ходовых испытаний после капитального ремонта, является зловещим признаком сокращения авиационного потенциала российского военно-морского флота. В течение многих лет эксперты предполагали, что "Кузнецов" никогда больше не будет задействован. Это выглядит все более вероятным, поскольку судно задерживается в порту.

С момента ввода в эксплуатацию 33 года назад "Кузнецов" совершил всего семь патрулирований. По меркам других военно-морских сил, оснащенных авианосцами, это не очень впечатляющий показатель развертывания.

Во время последнего передового похода в 2016 году у берегов раздираемой войной Сирии авиакрыло корабля потеряло два самолета в результате аварий за три недели: неприемлемый уровень потерь для соединения, имеющего всего три дюжины самолетов или около того. Второе крушение, по всей видимости, произошло из-за разрыва тормозного троса при приземлении: самолет перелетел за борт корабля и упал в море, но пилот успел катапультироваться и был спасен. Поступали сообщения о том, что самолеты "Кузнецова" отправились на берег для работы с наземной базы в Сирии, пока проводилась ремонтная система авианосца.

Старенькие Су-33 все еще используются Россий

Аварии при развертывании самолетов в Сирии были первыми в длинной череде недавних происшествий, которые еще больше запятнали репутацию ненадежного авианосца. В октябре 2018 года "Кузнецов" серьезно пострадал в порту Росляково под Мурманском, находясь на ремонте в сухом доке.

Четырнадцать месяцев спустя, в декабре 2019 года, во время продолжающихся ремонтных работ на "Кузнецове" вспыхнул пожар. Двое рабочих погибли. Пламя еще больше повредило и без того изношенную электрическую систему судна.

Когда дым рассеялся и масштабы повреждений стали ясны, руководители флота рассмотрели возможность вывода из эксплуатации изношенного старого судна. Вместо этого Кремль решил отремонтировать "Кузнецов", одновременно заменив древние котлы корабля. Они извергают густой черный дым, потому, что корабль сжигает "мазут" — вид низкокачественного тяжелого топлива, который часто используется на электростанциях и для отопления в странах бывшего Советского Союза. На Западе фракции сырой нефти, входящие в состав мазута, обычно подвергаются каталитическому крекингу с получением дизельного топлива и более легких дистиллятов.

Котлы и паровые турбины "Кузнецова" не просто дымят: они еще и ненадежны. Старый корабль часто сопровождал большой океанский буксир, который буксировал его в случае поломки.

После последнего длительного пребывания в доке "Кузнецов" планировалось вернуть в море для испытаний в 2022 году. Но затем, в декабре 2022 года, на корабле вспыхнул еще один пожар. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что пожар был "небольшим". "Все соответствующие пожарные системы работали нормально", — сказал Рахманов. — "Ущерба и жертв нет".

Возможно, это было правдой. Возможно, пожар 2022 года не задержал и без того давно отложенный капитальный ремонт "Кузнецова". Но что-то произошло. Обычно американским верфям требуется около трех лет, чтобы провести капитальный ремонт одного из 11 авианосцев ВМС США с ядерной установкой; На данный момент российской верфи потребовалось семь лет, чтобы провести капитальный ремонт меньшего по размеру и менее сложного корабля "Кузнецов" с традиционным двигателем – и конца этому не видно.

Любой другой флот, оснащенный авианосцами, мог бы просто сократить свои потери, вывести из эксплуатации безнадежно ветхую платформу и построить новую взамен. Но российская промышленность, вероятно, не способна создать прямую замену "Кузнецову".

Российские надводные верфи так и не оправились от распада Советского Союза. Некоторые большие старые корабли, такие как "Кузнецов", остаются в строю, но новое строительство почти полностью сосредоточено на меньших и простых надводных кораблях – фрегатах, корветах и ​​патрульных кораблях прибрежной зоны – а также подводных лодках.

"Главная проблема — двигатели", — говорит Павел Лузин, военный эксперт Пермского университета. Заводы в Украине производили большую часть крупных морских двигателей советского флота. Само собой разумеется, что украинцы больше не экспортируют в Россию крупную оборонную продукцию, включая эти двигатели. А россиянам так и не удалось наладить собственное производство подобных двигателей. Западные санкции усложняют, а то и полностью предотвращают импорт подходящих иностранных силовых установок.

Возможно, самым сильным сигналом о том, что ВМФ практически отказался от "Кузнецова" или от его краткосрочной замены, является то, что делают с самолетами авианосца. Флот разместил часть из 22 МиГ-29КР авианосца на севере России для наземного патрулирования ПВО.

Похоже, что другие военно-морские МиГи были переброшены в Крым для поддержки российской воздушной кампании. В середине мая украинский ракетный удар по крымскому аэродрому вывел из строя как минимум один российский МиГ-29 – возможно, один из бывших авианосных самолетов.

Тот факт, что русские готовы рискнуть уникальными авианосными МиГами в бою на Украине, подчеркивает, насколько маловероятно, что эти самые самолеты когда-либо вернутся в море. Российская авианосная авиация угасает, а более успешные страны – Великобритания, Япония, Турция и другие – присоединяются к клубу авианосцев — или возвращаются в него.

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