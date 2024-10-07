Война планирующих бомб: почему грязные KAБы могут оказаться эффективнее блестящих американских JSOW

Related video

Соединенные Штаты пообещали предоставить Украине новый тип высокоточной планирующей бомбы. Новый для Украины.

После того как первые объединенные противоракетные комплексы (JSOW) поступят на вооружение, Украина будет иметь по меньшей мере четыре различных типа планирующих авиабомб. Но разнообразие бомб — не это проблема Украины. Проблема в том, что широкомасштабная война России против Украины продолжается уже 31-й месяц, а российские самолеты сбрасывают гораздо больше бомб, чем украинские.

Неопределенное количество 1100-фунтовых реактивных снарядов является частью огромного пакета помощи стоимостью 8 миллиардов долларов, который президент США Джо Байден объявил 26 сентября. Байден был вынужден объявить этот пакет под давлением времени: срок действия более 6 миллиардов долларов помощи, с опозданием одобренной Конгрессом США еще в апреле, истекал 30 сентября.

Бомба JSOW с GPS-наведением, совместимая с примерно 85 истребителями Lockheed Martin F-16, которые Украина получает от своих европейских союзников, при сбросе с большой высоты достигает расстояния в 70 миль. Это делает старинный боеприпас 1990-х годов самым дальнобойным из всех планирующих бомб Украины.

500-фунтовая Joint Direct Attack Munition-Extended Range, американо-австралийский боеприпас, летит на расстояние 40 миль, как и 750-фунтовый Hammer, произведенный во Франции. Украина разработала свою собственную новую планирующую бомбу в дополнение к подаренным ей JDAM-ER и "Хаммерам". Украинская бомба, судя по всему, является грубой копией французского Hammer.

F-16, сбрасывающие JSOW, могут наносить удары по российским целям в глубине оккупированной Россией Украины, не входя в зону поражения российских ПВО. Белый дом запрещает киевским войскам использовать боеприпасы американского производства для нанесения ударов внутри самой России; нет никаких признаков того, что Байден планирует снять это ограничение до прибытия JSOW.

Помимо большей дальности, чем у JDAM-ER, Hammer и украинского клона Hammer, JSOW имеет еще одно преимущество: она доступна. Компания Raytheon произвела тысячи бомб стоимостью в полмиллиона долларов, в основном для ВМС США. Военно-морской флот переходит к тактике больших расстояний с использованием крылатых ракет, поэтому он может отдать сотни старых планирующих бомб, не ставя под угрозу свои военные планы.

Но несколько сотен бомб — это не так уж много по меркам российско-украинской войны. С тех пор как в прошлом году российские ВВС начали применять свои собственные грубые планерные бомбы "КАБ", они ежедневно наносят по сотне ударов вдоль 700-мильной линии фронта. Стандартная российская тактика наступления заключается в обстреле украинских позиций тяжелыми КАБами перед отправкой волн танков и пехоты.

Украина с трудом отбивается от непрекращающегося шторма КАБов. Она запустила свои самодельные ударные беспилотники для нанесения ударов по аэродромам, на которых базируются планерно-бомбовые истребители Су-34. Те же беспилотники были направлены на склады с компонентами КАБ: выдвижными крыльями и комплектами спутникового наведения.

Важно

Лишние танки нашлись в Австралии: почему 59 "Абрамсов" до сих пор не переданы ВСУ

Но эти удары были слишком легкими и немногочисленными, чтобы существенно замедлить темпы российской кампании планирующих бомбардировок. Если Украина не может остановить российские бомбардировки, она должна хотя бы надеяться сравняться с ними, бомба в бомбу.

Вряд ли это произойдет в ближайшее время. Франция отправляет всего 50 "Хаммеров" в месяц из своих собственных запасов. Поставки бывших американских JDAM-ER, похоже, столь же мизерны. А новая планирующая бомба, которую Украина разработала самостоятельно, по-видимому, все еще проходит испытания.

Чтобы сравняться с российскими бомбардировками, Украине нужно еще 2 900 планирующих бомб в месяц. Но даже если Соединенные Штаты отдадут все имеющиеся у них JSOW, а Украина направит свои 100 или около того уцелевших боевых самолетов на сброс 3000 бомб в месяц, бомбардировка закончится через пару месяцев.

В реальности неясно, что может сделать Украина, чтобы сравниться с российскими воздушными бомбардировками. Потребуются поистине героические усилия украинской промышленности, чтобы построить множество клонов "Хаммера", или радикальное увеличение иностранной помощи, включая новое производство большого количества новых планирующих бомб, которые будут немедленно поставляться в Украину.

Возможно, Украина или ее союзники должны взять пример с России, взяв запасы старых, тупых бомб и прикрепив к ним быстро изготовленные комплекты высокоточных планерных бомб. Относительно сложный JSOW — это, вероятно, что-то более сложное, чем нужно украинцам.

Что-то должно измениться, иначе украинские войска и гражданское население будут продолжать подвергаться бомбардировкам — без того, чтобы российские войска и гражданское население подвергались эквивалентным атакам.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно