Війна планувальних бомб: чому брудні КАБи можуть виявитися ефективнішими за блискучі американські JSOW

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Сполучені Штати пообіцяли надати Україні новий тип високоточної планувальної бомби. Новий вид зброї для України.

Після того, як перші об'єднані протиракетні комплекси (JSOW) надійдуть на озброєння, Україна матиме щонайменше чотири різні типи планувальних авіабомб. Але різноманітність бомб — не це проблема України. Проблема в тому, що широкомасштабна війна Росії проти України триває вже 31-й місяць, а російські літаки скидають набагато більше бомб, ніж українські.

Невизначена кількість 1100-фунтових реактивних снарядів є частиною величезного пакета допомоги вартістю 8 мільярдів доларів, який президент США Джо Байден оголосив 26 вересня. Байден був змушений оголосити цей пакет під тиском часу: термін дії понад 6 мільярдів доларів допомоги, із запізненням схваленої Конгресом США ще у квітні, спливав 30 вересня.

Бомба JSOW з GPS-наведенням, сумісна з приблизно 85 винищувачами Lockheed Martin F-16, які Україна отримує від своїх європейських союзників, під час скидання з великої висоти досягає відстані в 70 миль. Це робить старовинний боєприпас 1990-х років найбільш далекобійним із усіх планувальних бомб України.

500-фунтова Joint Direct Attack Munition-Extended Range, американо-австралійський боєприпас, летить на відстань 40 миль, як і 750-фунтовий Hammer, вироблений у Франції. Україна розробила власну нову планувальну бомбу на додачу до подарованих їй JDAM-ER і "Хаммерів". Українська бомба, судячи з усього, є грубою копією французького Hammer.

F-16, що скидають JSOW, можуть завдавати ударів по російських цілях у глибині окупованої Росією України, не входячи в зону ураження російських ППО. Білий дім забороняє київським військам використовувати боєприпаси американського виробництва для здійснення ударів усередині самої Росії та немає жодних ознак того, що Байден планує зняти це обмеження до прибуття JSOW.

Крім більшої дальності, ніж у JDAM-ER, Hammer і українського клону Hammer, JSOW має ще одну перевагу: вона доступна. Компанія Raytheon виготовила тисячі бомб вартістю в пів мільйона доларів, здебільшого для ВМС США. Військово-морський флот переходить до тактики великих відстаней із використанням крилатих ракет, тож він може віддати сотні старих планувальних бомб, не ставлячи під загрозу свої військові плани.

Але кілька сотень бомб — це не так уже й багато за мірками російсько-української війни. Відтоді як торік російські ВПС почали застосовувати свої грубі планерні бомби "КАБ", вони щодня завдають по сотні ударів уздовж 700-мильної лінії фронту. Стандартна російська тактика наступу полягає в обстрілі українських позицій важкими КАБами перед відправкою хвиль танків і піхоти.

Україна насилу відбивається від безперервного шторму КАБів. Вона запустила свої саморобні ударні безпілотники для завдання ударів по аеродромах, на яких базуються планерно-бомбові винищувачі Су-34. Ті ж безпілотники були спрямовані на склади з компонентами КАБ: висувними крилами та комплектами супутникового наведення.

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Але ці удари були занадто легкими та нечисленними, щоб істотно сповільнити темпи російської кампанії бомбардувань. Якщо Україна не може зупинити російські бомбардування, вона повинна хоча б сподіватися зрівнятися з ними, бомба в бомбу.

Навряд чи це станеться найближчим часом. Франція відправляє всього 50 "Хаммерів" на місяць зі своїх власних запасів. Поставки колишніх американських JDAM-ER, схоже, настільки ж мізерні. А нова планувальна бомба, яку Україна розробила самостійно, мабуть, все ще проходить випробування.

Щоб зрівнятися з російськими бомбардуваннями, Україні потрібно ще 2 900 планувальних бомб на місяць. Але навіть якщо Сполучені Штати віддадуть усі наявні у них JSOW, а Україна спрямує свої 100 або близько того вцілілих бойових літаків на скидання 3 000 бомб на місяць, бомбардування закінчиться за кілька місяців.

У реальності неясно, що може зробити Україна, щоб зрівнятися з російськими повітряними бомбардуваннями. Будуть потрібні воістину героїчні зусилля української промисловості, щоб побудувати безліч клонів "Хаммера", або радикальне збільшення іноземної допомоги, включно з новим виробництвом великої кількості нових планувальних бомб, які будуть негайно поставлятися в Україну.

Можливо, Україна або її союзники повинні взяти приклад з Росії, взявши запаси старих, тупих бомб і прикріпивши до них швидко виготовлені комплекти високоточних планерних бомб. Відносно складний JSOW, ймовірно, це щось досконаліше, ніж потрібно українцям.

Щось має змінитися, інакше українські війська і цивільне населення продовжуватимуть піддаватися бомбардуванням — без того, щоб російські війська і цивільне населення піддавалися еквівалентним атакам.

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