На орбите — секретный военный самолет: очередное чудо в космосе отодвигает Россию и Китай

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Секретный роботизированный космический челнок Космических сил США X-37B, который иранское правительство когда-то назвало "секретным космическим военным самолетом", собирается выполнить новый маневр, что может продлить его и без того впечатляющую выносливость.

X-37B длиной 29 футов, один из двух, построенных компанией Boeing первоначально для ВВС США, попытается совершить маневр "аэроторможения", при котором космический корабль использует трение земной атмосферы для изменения своей орбиты. Альтернативой является запуск двигателей. Но двигатели требуют топлива, а топливо для орбитального корабля ограничено. Аэроторможение сохраняет маневренность космического корабля и одновременно экономит топливо. В результате получился маневренный корабль, который может менять свою орбиту, не тратя топлива.

Космические силы не сообщили, когда беспилотный X-37B попытается затормозить. Но этот маневр не станет сигналом об окончании седьмой миссии корабля.

"После завершения маневра X-37B возобновит свои задачи испытаний и экспериментов до тех пор, пока они не будут выполнены, после чего аппарат сойдет с орбиты и выполнит безопасное возвращение, как он это делал во время своих шести предыдущих миссий", — заявили в Космических Силах.

Два многоразовых X-37B постоянно увеличивают свою выносливость с тех пор, как в апреле 2010 года с мыса Канаверал во Флориде был запущен первый из них на ракете Atlas V. Этот первый полет длился 224 дня, прежде чем крылатый X-37B сошел с орбиты и приземлился на взлетно-посадочной полосе авиабазы ​​Ванденберг в Калифорнии. Шестая миссия продлилась поразительные 908 дней с мая 2020 года по ноябрь 2022 года.

Официально X-37B — это испытательная платформа, предназначенная для проведения небольших научных экспериментов в космосе. Неофициально машина имеет огромный потенциал как военная система.

"Не существует другой космической платформы, столь же мощной, гибкой и маневренной, как X-37B", — заявила в своем заявлении Мишель Паркер, вице-президент Boeing Space Mission Systems.

Маневренность и выносливость X-37B могут позволить ему проводить годы, перемещаясь по различным орбитам, проходя близко к другим космическим кораблям, чтобы отслеживать и проверять их. Не случайно нынешняя миссия X-37B доставляет так называемую полезную нагрузку "осведомленности о космической сфере" на высокую эллиптическую орбиту, откуда эта самая полезная нагрузка – предположительно какой-то датчик – может контролировать огромный объем космоса.

Воображаемый эпизод космической войны Фото: Скриншот

Можно считать X-37B возможным самолетом-разведчиком в космосе. Но Россия и Китай также стремятся развернуть инспекционные космические корабли, способные контролировать — или даже вмешиваться — в "поведение" спутников, от которых зависят силы США и их союзников в задачах наблюдения, связи и навигации.

В 2019 и 2022 годах Россия запустила серию небольших маневренных инспекционных спутников. 16 мая этого года Россия сделала это снова. Четыре дня спустя, 20 мая, посол Роберт Вуд, заместитель представителя США по специальным политическим вопросам в ООН, заявил, что последний российский корабль "Космос 2576" "вероятно, является противокосмическим оружием, предположительно способным атаковать другие спутники на низкой околоземной орбите".

Китай запускает аналогичные космические корабли, в том числе – начиная с декабря – многоразовый аппарат, аналогичный X-37B. Еще в июне китайский шаттл совершил драматический маневр на околоземной орбите, снизившись с высоты 375 миль до 365 миль примерно за день.

По сравнению с X-37B, российские и китайские инспекционные космические корабли, как правило, недолговечны. Через пару лет у российских кораблей кончается топливо, они теряют высоту и сгорают в атмосфере. Китайский космический самолет, совершивший впечатляющий маневр в июне, в конце концов вернулся на Землю в сентябре после 10-месячной миссии.

Американский мини-шаттл имеет огромное преимущество в выносливости. Он долговечен, он готов вести тщательную проверку спутников противника. Аэроторможению для экономии топлива X-37B только увеличит его преимущество.

Это хорошая новость для всех, кто предпочитает, чтобы Соединенные Штаты – а не Россия или Китай – доминировали в космосе.

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