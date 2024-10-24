На орбіті — секретний військовий літак: чергове диво в космосі відсуває Росію і Китай

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Секретний роботизований космічний човник Космічних сил США X-37B, який іранський уряд колись назвав "секретним космічним військовим літаком", збирається виконати новий маневр, що може продовжити його і без того вражаючу витривалість.

X-37B завдовжки 29 футів, один із двох, побудованих компанією Boeing спочатку для ВПС США, спробує здійснити маневр "аерогальмування", під час якого космічний корабель використовує тертя земної атмосфери для зміни своєї орбіти. Альтернативою є запуск двигунів. Але двигуни потребують палива, а паливо для орбітального корабля обмежене. Аерогальмування зберігає маневреність космічного корабля і водночас економить паливо. У результаті вийшов маневрений корабель, який може змінювати свою орбіту, не витрачаючи палива.

Космічні сили не повідомили, коли безпілотний X-37B спробує загальмувати. Але цей маневр не стане сигналом про закінчення сьомої місії корабля.

"Після завершення маневру X-37B відновить свої завдання випробувань і експериментів доти, доки їх не буде виконано, після чого апарат зійде з орбіти і виконає безпечне повернення, як він це робив під час своїх шести попередніх місій", — заявили в Космічних Силах.

Два багаторазових X-37B постійно збільшують свою витривалість відтоді, як у квітні 2010 року з мису Канаверал у Флориді було запущено перший із них на ракеті Atlas V. Цей перший політ тривав 224 дні, перш ніж крилатий X-37B зійшов з орбіти і приземлився на злітно-посадковій смузі авіабази Ванденберг у Каліфорнії. Шоста місія тривала вражаючі 908 днів з травня 2020 року по листопад 2022 року.

Офіційно X-37B — це випробувальна платформа, призначена для проведення невеликих наукових експериментів у космосі. Неофіційно машина має величезний потенціал як військова система.

"Не існує іншої космічної платформи, настільки ж потужної, гнучкої і маневреної, як X-37B", — заявила у своїй заяві Мішель Паркер, віцепрезидент Boeing Space Mission Systems.

Маневреність і витривалість X-37B можуть дозволити йому проводити роки, переміщаючись різними орбітами, проходячи близько до інших космічних кораблів, щоб відстежувати і перевіряти їх. Не випадково нинішня місія X-37B доставляє так зване корисне навантаження "обізнаності про космічну сферу" на високу еліптичну орбіту, звідки це саме корисне навантаження — імовірно, якийсь датчик — може контролювати величезний обсяг космосу.

Уявний епізод космічної війни Фото: Скриншот

Можна вважати X-37B можливим літаком-розвідником у космосі. Але Росія і Китай також прагнуть розгорнути інспекційні космічні кораблі, здатні контролювати — або навіть втручатися — у "поведінку" супутників, від яких залежать сили США та їхніх союзників у завданнях спостереження, зв'язку і навігації.

У 2019 і 2022 роках Росія запустила серію невеликих маневрених інспекційних супутників. 16 травня цього року Росія зробила це знову. Чотири дні потому, 20 травня, посол Роберт Вуд, заступник представника США зі спеціальних політичних питань в ООН, заявив, що останній російський корабель "Космос 2576" "імовірно, є протикосмічною зброєю, імовірно здатною атакувати інші супутники на низькій навколоземній орбіті".

Китай запускає аналогічні космічні кораблі, зокрема — починаючи з грудня — багаторазовий апарат, аналогічний X-37B. Ще в червні китайський шатл здійснив драматичний маневр на навколоземній орбіті, знизившись із висоти 375 миль до 365 миль приблизно за день.

Порівняно з X-37B, російські та китайські інспекційні космічні кораблі, як правило, недовговічні. Через кілька років у російських кораблів закінчується паливо, вони втрачають висоту і згорають в атмосфері. Китайський космічний літак, який здійснив вражаючий маневр у червні, врешті-решт повернувся на Землю у вересні після 10-місячної місії.

Американський мінішатл має величезну перевагу у витривалості. Він довговічний, він готовий вести ретельну перевірку супутників противника. Аерогальмування для економії палива X-37B тільки збільшить його перевагу.

Це хороша новина для всіх, хто вважає за краще, щоб Сполучені Штати — а не Росія чи Китай — домінували в космосі.

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