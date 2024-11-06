Результаты увидят в Москве: что может украинская ракета "Гром-2" и почему ее недостаточно для победы

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С опозданием поставив на вооружение новую мощную баллистическую ракету, способную нанести удар вплоть до Москвы, Украина приближается к решению одной из военных проблем. Но это не самая насущная проблема для Украины — на фоне того, что полномасштабная война России продолжается уже 33-й месяц.

Украинская ракета "Гром-2" почти готова к применению, заявил недавно Егор Чернев, глава украинской делегации в НАТО.

"Поверьте, вскоре будут конкретные результаты, которые увидит не только Украина, но и Российская Федерация", — сказал Чернев.

"Гром-2" — это одноступенчатая твердотопливная баллистическая ракета, которая может нести боеголовку весом 1 100 фунтов на расстояние 310 миль, вероятно, по инерционному наведению. Она является значительным шагом вперед по сравнению на данный моментс лучшей боевой ракетой Украины — "Точкой У" 1970-х годов.

КБ "Южное", ракетное предприятие в Днепре, на востоке Украины, работало над "Громом-2" в течение десяти лет. В годы, предшествовавшие расширению войны России с Украиной, начавшейся в феврале 2022 года, она считалась малоприоритетной: финансирование было постоянной проблемой.

После того как Россия расширила войну с Украиной, деньги перестали быть главной проблемой — ею стали российские атаки на промышленные объекты в Днепре. Работая под обстрелами, украинские инженеры, наконец, закончили проектирование и строительство первых нескольких "Гром-2". Президент Украины Владимир Зеленский объявил о первом успешном испытании новой ракеты еще в августе.

"Гром-2" впервые предоставит Украине возможность наносить тяжелые удары большой дальности и освободит страну от ограничений, наложенных ее важнейшими союзниками. Соединенные Штаты, Великобритания и Франция предоставили Украине высокоточные боеприпасы с радиусом действия в сотни километров. Но все три страны запрещают Украине наносить удары этими боеприпасами по целям на территории России.

Фото: The Telegraph

Эти правила привели к дисбалансу огневой мощи. Россия ежемесячно наносит удары по украинским городам, базам и промышленным объектам тысячами беспилотников, баллистических и крылатых ракет. Украинцы наносят ответные удары лишь десятками гораздо более легких боеприпасов — в основном беспилотников.

Зеленский и другие украинские чиновники умоляли своих американских, британских и французских коллег снять ограничения на глубокие удары с использованием иностранного оружия, но безрезультатно. С "Громом-2" украинцам не придется спрашивать разрешения. Единственным ограничением для украинских ударов по российским целям до Москвы и за ее пределами будет скорость производства. Как быстро КБ "Южное" сможет построить "Гром-2"?

По мере того как "Гром-2" начнут поступать в передовые части,украинские атаки по целям на территории России станут более разрушительными. Но не стоит ожидать, что эти атаки окажут немедленный и очевидный эффект на линию фронта в Украине. Нехватка боеприпасов для нанесения глубоких ударов — не самая большая проблема Украины. Самая большая проблема — нехватка обученных войск.

Взрыв российского аэродрома, завода или нефтеперерабатывающего предприятия может подавить российские воздушные налеты, постепенно сократить поставки тяжелого вооружения российским войскам и подкосить всю российскую экономику. Президент России Владимир Путин может даже столкнуться с перспективой ударов, направленных против него лично, в отместку за многочисленные попытки России устранить Зеленского. Но "Гром-2" не может помешать российским полкам разгромить превосходящие по численности и вооружению украинские гарнизоны в городах и поселках вдоль линии фронта.

По мере приближения четвертого года войны Россия имеет устойчивое преимущество в живой силе, несмотря на ошеломляющие потери на поле боя, которые в последнее время составляют в среднем около 1 500 убитых и раненых военнослужащих в день. Украинские потери гораздо ниже, но в стратегическом плане это не имеет значения.

Россия — автократия с населением более 140 миллионов человек. Контролируя средства массовой информации и защищаясь от политической оппозиции, Кремль практически не сталкивается с ограничениями, мешающими ему создавать новые войска. Ему постоянно удается набирать 30 000 новобранцев в месяц — почти столько, чтобы восполнить рекордные потери последних лет.

Население Украины гораздо меньше — всего 40 миллионов человек — и, будучи демократическим государством, она сталкивается с серьезными политическими ограничениями. Украинскому парламенту потребовалось несколько месяцев, чтобы принять в апреле законопроект о мобилизации — но он до сих пор не позволил последовательно сформировать 20 000 или более новых военнослужащих, необходимых Вооруженным силам страны для пополнения уставших от войны бригад и формирования новых, которые потребуются для любого серьезного будущего наступления.

Недаром российские войска уже несколько месяцев медленно, но неуклонно продвигаются по всей линии фронта в Украине. Русских просто слишком много, чтобы измотанные украинские войска могли их сдерживать. Зловеще то, что русские сейчас подкреплены тысячами северокорейцев.

Дело не в том, что Украина не должна наносить удары по целям в глубине России. Она должна. И с помощью "Гром-2" теперь может. Но эти атаки, хотя и расширяют возможности украинцев и ставят в неловкое положение русских, не переломят ход войны.

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