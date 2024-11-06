Результати побачать у Москві: що може українська ракета "Грім-2" і чому її недостатньо для перемоги

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Із запізненням поставивши на озброєння нову потужну балістичну ракету, здатну завдати удару аж до Москви, Україна наближається до вирішення однієї з військових проблем. Але це не найнагальніша проблема для України — на тлі того, що повномасштабна війна Росії триває вже 33-й місяць.

Українська ракета "Грім-2" майже готова до застосування, заявив нещодавно Єгор Чернєв, голова української делегації в НАТО.

"Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", — сказав Чернєв.

"Грім-2" — це одноступенева твердопаливна балістична ракета, яка може нести боєголовку вагою 1 100 фунтів на відстань 310 миль, ймовірно, за інерційним наведенням. Вона є значним кроком вперед порівняно з найкращою бойовою ракетою України — "Точкою У" 1970-х років.

КБ "Південне", ракетне підприємство в Дніпрі, на сході України, працювало над "Громом-2" протягом десяти років. У роки, що передували розширенню війни Росії з Україною, яка розпочалася в лютому 2022 року, вона вважалася малопріоритетною: фінансування було постійною проблемою.

Після того, як Росія розширила війну з Україною, гроші перестали бути головною проблемою — нею стали російські атаки на промислові об'єкти в Дніпрі. Працюючи під обстрілами, українські інженери нарешті закінчили проєктування і будівництво перших кількох "Грім-2". Президент України Володимир Зеленський оголосив про перше успішне випробування нової ракети ще в серпні.

"Грім-2" уперше надасть Україні можливість завдавати важких ударів великої дальності та звільнить країну від обмежень, накладених її найважливішими союзниками. Сполучені Штати, Велика Британія і Франція надали Україні високоточні боєприпаси з радіусом дії в сотні кілометрів. Але всі три країни забороняють Україні завдавати ударів цими боєприпасами по цілях на території Росії.

Фото: The Telegraph

Ці правила призвели до дисбалансу вогневої потужності. Росія щомісяця завдає ударів по українських містах, базах і промислових об'єктах тисячами безпілотників, балістичних і крилатих ракет. Українці завдають ударів у відповідь лише десятками набагато легших боєприпасів — здебільшого безпілотників.

Зеленський та інші українські чиновники благали своїх американських, британських і французьких колег зняти обмеження на глибокі удари з використанням іноземної зброї, але безрезультатно. З "Громом-2" українцям не доведеться питати дозволу. Єдиним обмеженням для українських ударів по російських цілях до Москви та за її межами буде швидкість виробництва. Як швидко КБ "Південне" зможе побудувати "Грім-2"?

У міру того, як "Грім-2" почнуть надходити в передові частини, українські атаки по цілях на території Росії стануть більш руйнівними. Але не варто очікувати, що ці атаки матимуть негайний і очевидний ефект на лінію фронту в Україні. Брак боєприпасів для завдання глибоких ударів — не найбільша проблема України. Найбільша проблема — брак навчених військ.

Вибух російського аеродрому, заводу або нафтопереробного підприємства може придушити російські повітряні нальоти, поступово скоротити постачання важкого озброєння російським військам і підкосити всю російську економіку. Президент Росії Володимир Путін може навіть зіткнутися з перспективою ударів, спрямованих проти нього особисто, в помсту за численні спроби Росії усунути Зеленського. Але "Грім-2" не може перешкодити російським полкам розгромити українські гарнізони в містах і селищах уздовж лінії фронту.

У міру наближення четвертого року війни Росія має стійку перевагу в живій силі, попри приголомшливі втрати на полі бою, які останнім часом становлять у середньому близько 1 500 убитих і поранених військовослужбовців на день. Українські втрати набагато нижчі, але в стратегічному плані це не має значення.

Росія — автократія з населенням понад 140 мільйонів осіб. Контролюючи засоби масової інформації та захищаючись від політичної опозиції, Кремль практично не стикається з обмеженнями, що заважають йому створювати нові війська. Йому постійно вдається набирати 30 000 новобранців на місяць — майже стільки, щоб заповнити рекордні втрати останніх років.

Населення України набагато менше — лише 40 мільйонів осіб — і, будучи демократичною державою, вона стикається з серйозними політичними обмеженнями. Українському парламенту знадобилося кілька місяців, щоб ухвалити у квітні законопроєкт про мобілізацію, але він досі не дозволив послідовно сформувати 20 000 або більше нових військовослужбовців, необхідних Збройним силам країни для поповнення втомлених від війни бригад і формування нових, які будуть потрібні для будь-якого серйозного майбутнього наступу.

Недарма російські війська вже кілька місяців повільно, але неухильно просуваються по всій лінії фронту в Україні. Росіян просто занадто багато, щоб виснажені українські війська могли їх стримувати. Зловісно те, що росіяни зараз підкріплені тисячами північнокорейців.

Справа не в тому, що Україна не повинна завдавати ударів по цілях у глибині Росії. Вона повинна. І за допомогою "Грім-2" тепер може. Але ці атаки, хоча й розширюють можливості українців і ставлять у незручне становище росіян, не переламають перебіг війни.

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