Украинская война превращается в Третью мировую: чем грозит появление корейцев на фронте

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В период с 8 по 13 октября семь кораблей Тихоокеанского флота России отплыли из северокорейских городов Чонджин, Хамхун и Мусудан во Владивосток. На борту находились 1 500 бойцов северокорейского спецназа.

Они являются авангардом первоначального контингента из 11 000 северокорейских военнослужащих, которые собираются усилить широкомасштабную войну России против Украины. И это последнее и самое леденящее душу напоминание о том, что война идет не только между Россией и Украиной.

Черта перейдена, и скоро на фронт будут введены войска третьей стороны. Другие страны с обеих сторон могут последовать этому примеру: такие действия уже были предложены британскими и французскими политиками. Теперь это глобальная война, потенциально мировая. Очевидно, что российские лидеры и их союзники в Иране, Северной Корее и, в меньшей степени, в Китае понимают, на что делается ставка. Менее очевидно, что это понимают союзники Украины по НАТО.

Эти полторы тысячи северокорейских коммандос — не первый вклад Пхеньяна в военные усилия России. Северная Корея также продала России артиллерийские боеприпасы, баллистические ракеты KN-23 и противотанковые ракетные установки. Наряду с Ираном, Северная Корея является промышленным спонсором России — и главной причиной того, что у российских вооруженных сил еще не закончилось критически важное оборудование, поскольку полномасштабная война идет уже 32-й дорогостоящий месяц.

Но, отправляя людей в дополнение к оружию, Пхеньян делает явным то, что до сих пор было в основном тайным. И это помогает решить одну из самых серьезных военных проблем России — растущую нехватку личного состава. Уже около года российские военные теряют убитыми и ранеными в среднем более тысячи человек в день. В то же время Кремлю удается набирать около 30 000 новых военнослужащих в месяц.

Разница между потерями и набором образует неуклонно растущий дефицит войск. Российское правительство могло бы добавить специальный призыв к обычному ежегодному, но это настолько политически токсично, что даже автократический режим президента России Владимира Путина не хочет отдавать такой приказ.

Дополнительные войска должны откуда-то взяться. Этим местом, судя по всему, станет Северная Корея.

Численность армий мира. Северная Корея - на пятом месте (1.32 миллиона), заметно превосходя Украину (900 тысяч). Почти столько же - у США (1.328 миллиона). У России - 1.32 миллиона, в перспективе будет 1.5.

Это не означает, что эти 1 500 северокорейских спецназовцев или 9 500 дополнительных северокорейских военнослужащих, следующих за ними, собираются занять окопы вдоль 700-мильной линии фронта широкой войны. Более вероятно, что на первых порах они будут играть вспомогательную роль за линией фронта.

Но это — несущественный момент, поскольку 11 000 северокорейских вспомогательных войск могут высвободить 11 000 русских для участия в боях в качестве пехоты. Конечно, 11 000 дополнительных военнослужащих хватит едва ли на две недели при нынешнем уровне потерь в России. В связи с этим возникает зловещая перспектива: на помощь может прийти гораздо больше северокорейцев.

Растущая роль Северной Кореи в российско-украинской войне грозит втянуть в конфликт и Южную Корею. Хотя она уже оказывает Украине гуманитарную помощь и, по сообщениям, продала Соединенным Штатам миллион артиллерийских снарядов для последующей передачи Украине, Сеул не желает напрямую поставлять оружие Киеву.

Но ситуация может измениться. На этой неделе на экстренном заседании Совета национальной безопасности высшие должностные лица Южной Кореи назвали поддержку Северной Кореей военных действий России "серьезной угрозой безопасности" и пообещали в ответ усилить свое участие в Украине.

Южная Корея производит многие из лучших в мире видов оружия — в частности, танки и артиллерию. Возможно, пройдет немного времени и мы увидим это оружие на линии фронта в Украине. Но оценивают ли союзники Украины по НАТО эскалацию войны так, как это делает Южная Корея?

Зарубежная поддержка Украины несколько ослабла именно в тот момент, когда она нуждается в большей, а не меньшей помощи. Украинские военные недавно сформировали 14 новых бригад, что означает 10-процентное увеличение структуры сухопутных войск. Но из-за снижения темпов роста иностранной помощи 10 бригадам не хватает тяжелой техники, утверждает президент Украины Владимир Зеленский.

Возможно, помощь Южной Кореи восполнит этот пробел. Но Киев не должен выстраивать свою стратегию с учетом того, что Южная Корея осознает последствия все более глобальной войны больше, чем страны НАТО.

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