Танки стали осторожными. Как война в Украине навсегда изменила роль бронетехники
Революция дронов навсегда изменила роль танков в современной войне, подчеркивает военный обозреватель Дэвид Экс в колонке для The Telegraph. Отныне — и навсегда — танки стали более осторожными и уже не смогут красиво, как на параде, атаковать противника.
Полномасштабная война России против Украины не сделала танк устаревшим, но заставила тех, кто управляет танками, быть гораздо осторожнее.
Небольшие беспилотники постоянно находятся повсюду на 700-мильной линии фронта в 31-месячной войне. Угроза со стороны этих всевидящих аппаратов, многие из которых несут гранаты или оснащены взрывчаткой, заставляет танкистов прятаться и красться, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить.
"Вражеские и дружественные беспилотники пересекают воздушное пространство, охотясь за такими ценными целями, как тяжелая бронетехника и артиллерия, — пишет Давид Кириченко для Центра анализа европейской политики в Вашингтоне (СЕРА). — Эта воздушная игра в кошки-мышки коренным образом изменила танковую тактику".
По мнению CEPA, наступила новая "эра осторожных танков".
В первые десятилетия развития бронетанковой войны было время, когда танки могли передвигаться по полю боя средь бела дня — и их экипажи могли рассчитывать на выживание. Да, пересеченная местность, мины, артиллерия, ручные противотанковые средства и другие танки представляли угрозу. Но не экзистенциальную.
Именно эта уверенность в том, что танки смогут выжить — особенно при поддержке инженеров, пехоты, артиллерии и авиации, легла в основу доктрины, которую крупнейшие армии отстаивали на протяжении всей холодной войны и до 2020-х годов. Согласно ей, танки возглавляли мощные атаки на вражеские линии, стремясь прорвать внешнюю оборону, чтобы прорваться в уязвимый тыл противника. Суть танковой войны заключалась в агрессивной атаке, а не в осторожности, и многие сторонники бронетанковой войны утверждают, что так и должно быть.
Массированные танковые атаки были обычным делом еще во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Но за 20 лет технология беспилотников развивалась быстрее, чем средства защиты от них.
Когда в феврале 2022-го российская армия начала мощные танковые наступления вглубь Украины, она столкнулась с революцией беспилотников в бронетанковой войне. Российские колонны, растянувшиеся вдоль трасс, ведущих к Киеву, находились под постоянным наблюдением украинских беспилотников. Украинские артиллерийские и противотанковые ракетные группы выжидали, чтобы устроить засаду на российские машины там, где они были наиболее уязвимы: в конце хрупких линий снабжения русских.
Первые взрывоопасные FPV-беспилотники появились в небе над Украиной, когда русские отступили в 2022 году. К 2023-му крошечные парящие беспилотники — некоторые из них были оборудованы исключительно для наблюдения, другие — для взрыва при контакте — были повсюду. Сегодня Украина производит двухфунтовые FPV-беспилотники за 500 долларов со скоростью три миллиона в год. Россия, по крайней мере, соответствует этому показателю, хотя ее операторы дронов могут быть менее квалифицированными.
Большинство танков было разработано в эпохи, когда наиболее распространены были атаки с флангов и спереди. Чтобы защитить танки от наиболее вероятных атак, инженеры утончили верхнюю и заднюю броню танка и усилили на башне и по лобовой дуге корпуса.
Но дроны FPV могут наносить удары под углами, которые используют эту более тонкую защиту сверху и сзади танка. Огромное количество дронов FPV на определенной длине линии фронта — иногда десятки одновременно в одном месте — усугубляет проблему. "В 2024 году FPV-беспилотник за 500 долларов может уничтожить танк стоимостью в миллионы", — говорит танкист Богдан.
ПТУРы стали одними из главных убийц российских и украинских танков. По данным аналитиков разведывательной компании Oryx, за 31 месяц ожесточенных боев русские потеряли около 3 300 танков. Это столько же, сколько было на вооружении российских военных до начала вторжения. (Кремль восполнил потери, построив новые танки и восстановив старые времен холодной войны). Украинцы потеряли около 900 танков. Это также почти 100 процентов их довоенных запасов.
Чтобы оценить масштаб танковых потерь, подумайте о том, что британская армия располагает чуть более чем 200 танками. Российская армия теряет столько за два месяца.
Российские и украинские танкисты пытаются приспособиться. Чтобы выжить, танки прячутся — и ведут огонь из своих орудий под прикрытием замаскированных стационарных позиций. Когда танкам приходится выходить на открытое пространство для атак, их экипажи рассчитывают на радиопомехи и слои дополнительной брони — взрывоопасные реактивные блоки, металлические решетки и кожухи — чтобы снизить риск от ударов беспилотников.
"Танки уже не так эффективны, как раньше, — сказал Кириченко танкист с именем Виктор, — но это не значит, что они уже бесполезны". "Танки будут существовать и в будущем, но FPV-беспилотники навсегда изменили танковую войну", — добавил он.
Не ждите от сотен танков стремительных атак по открытой местности, как это было еще в 2003 году. Стаи беспилотников сделали эту тактику устаревшей.
Вместо этого танки будут сражаться небольшими группами и по возможности из укрытий, а их экипажи будут осторожнее, чем когда-либо.
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