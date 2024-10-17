Танки стали осторожными. Как война в Украине навсегда изменила роль бронетехники

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Полномасштабная война России против Украины не сделала танк устаревшим, но заставила тех, кто управляет танками, быть гораздо осторожнее.

Небольшие беспилотники постоянно находятся повсюду на 700-мильной линии фронта в 31-месячной войне. Угроза со стороны этих всевидящих аппаратов, многие из которых несут гранаты или оснащены взрывчаткой, заставляет танкистов прятаться и красться, чтобы иметь хоть какой-то шанс выжить.

"Вражеские и дружественные беспилотники пересекают воздушное пространство, охотясь за такими ценными целями, как тяжелая бронетехника и артиллерия, — пишет Давид Кириченко для Центра анализа европейской политики в Вашингтоне (СЕРА). — Эта воздушная игра в кошки-мышки коренным образом изменила танковую тактику".

По мнению CEPA, наступила новая "эра осторожных танков".

В первые десятилетия развития бронетанковой войны было время, когда танки могли передвигаться по полю боя средь бела дня — и их экипажи могли рассчитывать на выживание. Да, пересеченная местность, мины, артиллерия, ручные противотанковые средства и другие танки представляли угрозу. Но не экзистенциальную.

Именно эта уверенность в том, что танки смогут выжить — особенно при поддержке инженеров, пехоты, артиллерии и авиации, легла в основу доктрины, которую крупнейшие армии отстаивали на протяжении всей холодной войны и до 2020-х годов. Согласно ей, танки возглавляли мощные атаки на вражеские линии, стремясь прорвать внешнюю оборону, чтобы прорваться в уязвимый тыл противника. Суть танковой войны заключалась в агрессивной атаке, а не в осторожности, и многие сторонники бронетанковой войны утверждают, что так и должно быть.

Массированные танковые атаки были обычным делом еще во время вторжения США в Ирак в 2003 году. Но за 20 лет технология беспилотников развивалась быстрее, чем средства защиты от них.

Когда в феврале 2022-го российская армия начала мощные танковые наступления вглубь Украины, она столкнулась с революцией беспилотников в бронетанковой войне. Российские колонны, растянувшиеся вдоль трасс, ведущих к Киеву, находились под постоянным наблюдением украинских беспилотников. Украинские артиллерийские и противотанковые ракетные группы выжидали, чтобы устроить засаду на российские машины там, где они были наиболее уязвимы: в конце хрупких линий снабжения русских.

Первые взрывоопасные FPV-беспилотники появились в небе над Украиной, когда русские отступили в 2022 году. К 2023-му крошечные парящие беспилотники — некоторые из них были оборудованы исключительно для наблюдения, другие — для взрыва при контакте — были повсюду. Сегодня Украина производит двухфунтовые FPV-беспилотники за 500 долларов со скоростью три миллиона в год. Россия, по крайней мере, соответствует этому показателю, хотя ее операторы дронов могут быть менее квалифицированными.

Дешевые FPV-дроны перевернули представление о войне Фото: Скриншот

Большинство танков было разработано в эпохи, когда наиболее распространены были атаки с флангов и спереди. Чтобы защитить танки от наиболее вероятных атак, инженеры утончили верхнюю и заднюю броню танка и усилили на башне и по лобовой дуге корпуса.

Но дроны FPV могут наносить удары под углами, которые используют эту более тонкую защиту сверху и сзади танка. Огромное количество дронов FPV на определенной длине линии фронта — иногда десятки одновременно в одном месте — усугубляет проблему. "В 2024 году FPV-беспилотник за 500 долларов может уничтожить танк стоимостью в миллионы", — говорит танкист Богдан.

ПТУРы стали одними из главных убийц российских и украинских танков. По данным аналитиков разведывательной компании Oryx, за 31 месяц ожесточенных боев русские потеряли около 3 300 танков. Это столько же, сколько было на вооружении российских военных до начала вторжения. (Кремль восполнил потери, построив новые танки и восстановив старые времен холодной войны). Украинцы потеряли около 900 танков. Это также почти 100 процентов их довоенных запасов.

Чтобы оценить масштаб танковых потерь, подумайте о том, что британская армия располагает чуть более чем 200 танками. Российская армия теряет столько за два месяца.

Российские и украинские танкисты пытаются приспособиться. Чтобы выжить, танки прячутся — и ведут огонь из своих орудий под прикрытием замаскированных стационарных позиций. Когда танкам приходится выходить на открытое пространство для атак, их экипажи рассчитывают на радиопомехи и слои дополнительной брони — взрывоопасные реактивные блоки, металлические решетки и кожухи — чтобы снизить риск от ударов беспилотников.

"Танки уже не так эффективны, как раньше, — сказал Кириченко танкист с именем Виктор, — но это не значит, что они уже бесполезны". "Танки будут существовать и в будущем, но FPV-беспилотники навсегда изменили танковую войну", — добавил он.

Не ждите от сотен танков стремительных атак по открытой местности, как это было еще в 2003 году. Стаи беспилотников сделали эту тактику устаревшей.

Вместо этого танки будут сражаться небольшими группами и по возможности из укрытий, а их экипажи будут осторожнее, чем когда-либо.

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