Танки стали обережними. Як війна в Україні назавжди змінила роль бронетехніки

Related video

Повномасштабна війна Росії проти України не зробила танк застарілим, але змусила тих, хто керує танками, бути набагато обережнішими.

Невеликі безпілотники постійно перебувають всюди на 700-мильній лінії фронту в 31-місячній війні. Загроза з боку цих всевидющих апаратів, багато з яких несуть гранати або оснащені вибухівкою, змушує танкістів ховатися і крастися, щоб мати хоч якийсь шанс вижити.

"Ворожі та дружні безпілотники перетинають повітряний простір, полюючи за такими цінними цілями, як важка бронетехніка та артилерія", — пише Давид Кириченко для Центру аналізу європейської політики у Вашингтоні (СЕРА). — "Ця повітряна гра в кішки-мишки докорінно змінила танкову тактику".

На думку CEPA, настала нова "ера обережних танків".

У перші десятиліття розвитку бронетанкової війни був час, коли танки могли пересуватися по полю бою серед білого дня — і їхні екіпажі могли розраховувати на виживання. Так, пересічена місцевість, міни, артилерія, ручні протитанкові засоби та інші танки становили загрозу. Але не екзистенційну.

Саме ця впевненість у тому, що танки зможуть вижити — особливо за підтримки інженерів, піхоти, артилерії та авіації, — лягла в основу доктрини, яку найбільші армії обстоювали впродовж усієї холодної війни і до 2020-х років. Згідно з нею, танки очолювали потужні атаки на ворожі лінії, прагнучи прорвати зовнішню оборону, щоб потрапити у вразливий тил противника. Суть танкової війни полягала в агресивній атаці, а не в обережності, і багато прихильників бронетанкової війни стверджують, що так і має бути.

Масовані танкові атаки були звичайною справою ще під час вторгнення США до Іраку 2003-го. Але за 20 років технологія безпілотників розвивалася швидше, ніж засоби захисту від них.

Коли в лютому 2022 року російська армія почала потужні танкові наступи вглиб України, вона зіткнулася з революцією безпілотників у бронетанковій війні. Російські колони, що розтягнулися вздовж трас, які ведуть до Києва, перебували під постійним наглядом українських безпілотників. Українські артилерійські та протитанкові ракетні групи вичікували, щоб влаштувати засідку на російські машини там, де вони були найуразливішими: наприкінці крихких ліній постачання росіян.

Перші вибухонебезпечні FPV-безпілотники з'явилися в небі над Україною, коли росіяни відступили 2022 року. До 2023-го крихітні ширяючі безпілотники — деякі з них були обладнані виключно для спостереження, інші — для вибуху в разі контакту — були всюди. Сьогодні Україна виробляє двофунтові FPV-безпілотники за 500 доларів зі швидкістю три мільйони на рік. Росія, принаймні, відповідає цьому показнику, хоча її оператори дронів можуть бути менш кваліфікованими.

Дешеві FPV-дрони перевернули уявлення про війну Фото: Скриншот

Більшість танків було розроблено в епохи, коли найпоширенішими були атаки з флангів і спереду. Щоби захистити танки від найімовірніших атак, інженери потоншили верхню і задню броню танка та посилили на башті й по лобовій дузі корпусу.

Але дрони FPV можуть завдавати ударів під кутами, які використовують цей тонший захист зверху і ззаду танка. Величезна кількість дронів FPV на певній довжині лінії фронту — іноді й десятки одночасно в одному місці — посилює проблему. "У 2024 році FPV-безпілотник за 500 доларів може знищити танк вартістю в мільйони", — каже танкіст Богдан.

За даними аналітиків розвідувальної компанії Oryx, за 31 місяць запеклих боїв росіяни втратили близько 3 300 танків. Це стільки ж, скільки було на озброєнні російських військових до початку вторгнення. (Кремль компенсував втрати, побудувавши нові танки та відновивши старі часів холодної війни). Українці втратили близько 900 танків. Це також майже 100 відсотків їхніх довоєнних запасів.

Щоб оцінити масштаб танкових втрат, подумайте про те, що британська армія має у своєму розпорядженні трохи більше ніж 200 танків. Російська армія втрачає стільки за два місяці.

Російські та українські танкісти намагаються пристосуватися. Щоб вижити, танки ховаються — і ведуть вогонь зі своїх гармат під прикриттям замаскованих стаціонарних позицій. Коли танкам доводиться виходити на відкритий простір для атак, їхні екіпажі розраховують на радіоперешкоди та шари додаткової броні — вибухонебезпечні реактивні блоки, металеві решітки та кожухи — щоб знизити ризик від ударів безпілотників.

"Танки вже не такі ефективні, як раніше, — сказав Кириченку танкіст на ім'я Віктор, — але це не означає, що вони вже марні". "Танки діятимуть і в майбутньому, але FPV-безпілотники назавжди змінили танкову війну", — додав він.

Не чекайте від сотень танків стрімких атак по відкритій місцевості, як це було ще у 2003 році. Зграї безпілотників зробили цю тактику застарілою.

Замість цього танки битимуться невеликими групами й за можливості з укриттів, а їхні екіпажі будуть обережнішими, ніж будь-коли.

Автор висловлює особисту думку, яка може не збігатися з позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

Джерело

Важливо