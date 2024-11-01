Чудо-конвертоплан и массовые десанты. Как будет выглядеть война через несколько лет

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Армия США получит свой первый новый тилтроторный штурмовик только в 2030 году, но уже пишет новую доктрину для скоростного и дальнего полета конвертоплана Bell V-280 Valor. Если она сработает на практике, эта доктрина сможет решить одну из самых серьезных проблем армии на поле боя: как прорвать жесткую оборону противника. И Россия, и Украина с трудом справляются с этой задачей в ходе продолжающейся войны, и хотя многие западные солдаты утверждают, что причина — в том, что они делают это неправильно, представляется, по крайней мере, возможным, что традиционные сухопутные атаки в стиле блицкрига стали менее эффективными в эпоху беспилотников и "осторожных танков".

С V-280, который взлетает и садится как вертолет, но летит как самолет, благодаря своим поворотным роторам, армия может просто обойти оборону — и высадить тысячи солдат за сотни миль в течение одной ночи.

Генерал-майор Сильвия Бретт — командир 101-й воздушно-десантной дивизии. Когда-то это было подразделение десантников, а сегодня — специализированное вертолетное десантное формирование армии США. Генерал раскрыл новую доктрину на отраслевом мероприятии в Вашингтоне в начале этого месяца.

"Сегодня мы не можем проводить крупномасштабные воздушные десанты на большие расстояния, — говорит Сильвия, — потому что платформ, которыми располагает 101-я дивизия, недостаточно для того, чтобы мы могли сделать это за один период темноты".

101-я воздушно-десантная дивизия располагает примерно 50 штурмовыми вертолетами UH-60 Black Hawk и 30 тяжелыми вертолетами CH-47 Chinook. UH-60 может перебросить отряд из 11 пехотинцев на 300 миль. CH-47 может перебросить взвод из 40 человек почти на такое же расстояние. Но оба вертолета медленные, их крейсерская скорость не превышает 180 миль в час.

Это значительно сказывается на возможностях 101-й воздушно-десантной дивизии. В одной из недавних военных игр дивизия перебросила одну из своих трех бригад — около 3 000 военнослужащих — на расстояние более 500 миль. Но для имитации операции потребовалась почти тысяча военнослужащих поддержки, чтобы организовать пункты дозаправки, что заняло три ночи.

Сильвия хочет добиться большего. Она хочет перебросить бригаду на то же расстояние, но за одну ночь. И как только начнут поступать V-280, это должно стать возможным. Сильвия сказал, что он "невероятно оптимистичен". В конце концов, конвертоплан V-280 может перевозить солдат почти на тысячу миль с крейсерской скоростью, превышающей 300 миль в час.

Конвертоплан в полете Фото: Открытые источники

101-я армия собирается заменить все свои UH-60 на V-280. По словам Сильвии, если сегодня 101-я дивизия располагает всего 30, или около того, вертолетами, которые квалифицируются как "тяжелые", то с V-280 их будет в четыре раза больше. Основная идея заключается в том, чтобы каждый V-280 из будущего арсенала дивизии мог совершать как минимум два круговых рейса за ночь, чтобы перевезти целую бригаду.

Есть еще одно ключевое преимущество V-280. Полностью загруженные обычные вертолеты, как правило, не могут летать очень высоко. Они постоянно находятся в пределах досягаемости даже легких зенитных ракет с плеча, а в некоторых случаях их сбивали и беспилотники: по этой причине вертолеты обеих сторон обычно избегают приближаться к линии фронта в Украине. Вертолеты Chinooks могут подняться достаточно высоко, чтобы оказаться вне досягаемости многих ракет, но только ценой уменьшения их нагрузки.

Однако V-280, летая в режиме самолета, сможет подняться гораздо выше. Он по-прежнему не сможет безопасно летать рядом с тяжелыми дальнобойными ракетными установками, но легкие типы ему не страшны.

Чтобы воспользоваться преимуществами нового тилтротора, штурмовая дивизия пересматривает свои планы материально-технического обеспечения. Если бы 101-я дивизия вступила в войну сегодня, она попыталась бы захватить вражеский аэродром и использовать его в качестве основной базы для наступления в глубине вражеских линий. Но эта база была бы уязвима для вражеских контратак. Поэтому сотрудники Сильвии разрабатывают новые схемы, позволяющие распределить войска поддержки по большему числу небольших пунктов дозаправки, которые противнику будет сложнее обнаружить.

Летая дальше и быстрее с большим количеством военнослужащих по сравнению с UH-60, V-280 может снять часть нагрузки с рассредоточенных войск поддержки. Если 101-я воздушно-десантная дивизия сможет совместить технику с доктриной и обучением, она должна быть способна перебрасывать тысячи солдат на сотни миль между закатом и рассветом, сочетая массу, мобильность и внезапность таким образом, чтобы вывести из равновесия закрепившегося противника. Танковые бригады армии США могут атаковать с ближнего фланга в то же время, когда войска 101-й дивизии атакуют с дальнего фланга.

Это должно помочь армии решить дилемму, которая сейчас стоит перед украинскими войсками. Не обладая мощным воздушно-штурмовым потенциалом, украинцы имеют только один способ прорвать российскую оборону: лобовая наземная атака.

Но мины, артиллерия и всевидящие, постоянно присутствующие беспилотники, сделали эти штурмы практически самоубийственными. Недаром украинские командиры измеряют свои самые крупные успехи на поле боя в километрах. И это редкость. Большинство сражений в 32-месячной широкомасштабной войне России против Украины носят "затяжной" и "позиционный" характер. То есть линия фронта практически не сдвигается с места. Побеждает та сторона, которая теряет меньше войск и техники.

Армия США не воевала таким образом уже много десятилетий — и не имеет желания воевать. Она жаждет мобильности. V-280 может стать именно тем средством, которое обеспечит подвижность основного штурмового соединения армии.

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