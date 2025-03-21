У РФ випробовують фрегат INS Tamala, який побудований для морських сил Індії (відео)

Формально три такі кораблі проєкту 11356 перебувають на службі Чорноморського флоту, які беруть участь в обстрілі України ракетами "Калібр".

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Калінінградський суднобудівний завод "Янтар" розпочав заводські ходові випробування фрегата INS Tamala, другого корабля проєкту 11356, побудованого для ВМС Індії. Корабель вийшов в акваторію Балтійського моря для перевірки всіх систем і озброєння. Про це повідомили профільні російські видання.

Фрегат INS Tamala побудували на базі корпусу недобудованого для ВМФ Росії корабля "Адмірал Істомін" у межах контракту на постачання чотирьох фрегатів проєкту 11356 для Індії. Після завершення випробувань його передадуть замовнику в червні 2025 року, і він стане восьмим кораблем цього класу у складі індійських ВМС.

При цьому перший фрегат серії INS Tushil почав заводські ходові випробування ще в березні 2024 року. 9 грудня 2024 року корабель передали індійському флоту, а в лютому 2025 року він прибув на базу Карвар.

Коментуючи подію, оглядачі Defense Express зазначили, що йдеться про контракт 2018 року вартістю 1,2 млрд доларів на будівництво двох таких кораблів. Спочатку вони призначалися для Чорноморського флоту РФ, але їхнє будівництво довелося призупинити через проблеми з силовими установками.

Тож поки що залишається незрозумілим, звідки Росія отримала двигуни для індійських фрегатів проєкту 11356, оскільки раніше Україна відмовилася постачати газотурбінні двигуни М7Н1 виробництва "Зоря-Машпроєкт". Також не уточнюється, які ракети будуть розміщені в універсальній вертикальній пусковій установці (УВПУ) на вісім комірок.

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Зазначається, що зараз у складі Чорноморського флоту РФ формально перебувають три фрегати проєкту 11356, які можуть використовуватися для масованих ракетних ударів по Україні:

"Адмірал Григорович".

"Адмірал Ессен".

"Адмірал Макаров".

Раніше повідомлялося, що Росія розмістила за 60 км від кордонів НАТО п'ять атомних підводних човнів на секретній базі Західна Ліца. На супутникових знімках було зафіксовано три субмарини проєкту 949А(М) "Антей", одну проєкту 885 "Ясень" і одну вдосконалену "Ясень-М".