Несмотря на недостатки корабля, в котором используется устаревшая технология, российские официальные лица преуменьшают проблему, а черный дым объясняют морскими традициями.

Related video

Единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов" известен своими многочисленными эксплуатационными проблемами, в том числе отказом двигателей, дорогостоящим ремонтом, пожарами и постоянными выбросами черного дыма. У авианосца некачественные трубопровод и котельная система. Об этом пишет The National Interest.

Российский авианосец часто сталкивался с поломкой котлов, что снижало скорость корабля до 4 узлов и требовало помощи буксира, как это было во время случая 2012 года возле Сирии. Несмотря на эти недостатки, российские официальные лица преуменьшают проблему, а черный дым объясняют морскими традициями.

В отличие от американских авианосцев, которые используют энергию атома, зависимость "Кузнецова" от мазута снижает его надежность и эксплуатационную эффективность.

В чем проблема частых пожаров на "Адмирале Кузнецове"

Авианосец работает на мазуте, моряки считают его вредным, липким, говорят, что его почти невозможно удалить с одежды.

Этот тяжелый нефтехимический продукт был стандартным топливом для военных и коммерческих судов в 70-х годах, в основном потому, что густая вязкость давала высокую энергию по сравнению с более легкими дистиллятами. Вместе с тем у мазута было множество недостатков, поэтому большинство новых судов оснащались ядерными или газотурбинными двигателями.

Но не "Адмирал Кузнецов", который СССР спустил на воду в 1985 году, почти через 20 лет после того, как отрасль отказалась от мазута. Сегодня авианосец служит ярким напоминанием, почему произошел такой поворот.

Выбросы топлива низкого качества, такого как мазут, обычно производят большое количество серы и оказывают негативное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

Сжигание мазута — сложный процесс. Топливо должно быть предварительно нагрето и сжато с помощью сложной системы котлов и труб. Поэтому, при использовании мазута должным образом работающие котлы и трубы совершенно необходимы.

Однако на "Кузнецове" были трубы низкого качества, из-за которых корабль и оказался обреченным. Из-за этого "Кузнецов" не мог постоянно эксплуатировать все свои котлы на полную мощность.

Котлы часто выходят из строя, и операторам приходится переключаться между работающими. Иногда судно вынуждено использовать только один котел, что позволяет ему двигаться со скоростью 4 узлов. Для сопровождения маломощного и ненадежного "Адмирала Кузнецова" часто отправляют буксиры.

В 2012 году, после возвращения с побережья Сирии, этот корабль полностью потерял мощность — вероятно, из-за отказа котла его пришлось тащить домой за российским буксиром "Николай Чикер". "Кузнецову" потребовалось сопровождение на протяжении 4345 км, что в РФ пытались скрыть от остального мира.

Черный дым — следствие некачественной системы труб и котлов "Кузнецова". Это вероятный итог неправильной калибровки механизмов предварительного подогрева или впрыска. Таким образом, мазут, впрыскиваемый в камеру сгорания, не успевал сгореть полностью.

Авианосец РФ "Адмирал Кузнецов"

Россия регулярно преуменьшает проблему дыма на "Адмирале Кузнецове". Российский военачальник Иван Васильев, например, объяснял черный дым морской традицией, что якобы таким образом объявлялось о присутствии русских.

Почему в России решили создать авианосец а мазуте в 1980-х годах, когда уже были доступны ядерные и газотурбинные варианты, остается загадкой. Американские авианосцы, построенные в то же время, полагались исключительно на энергию атома.

Напомним, что в НАТО продемонстрировало свои тактические ядерные возможности, о чем журналист The Nation Interest Ставрос Атламазоглу писал в своей статье о крупнейших ядерных учениях НАТО Steadfast Noon.

Также сообщалось о том, что будет после ЗРК Patriot. В США раскрыли планы по перехватчикам PAC-3.