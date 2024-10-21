Безперервний чорний дим: в авіаносця РФ "Адмірал Кузнєцов" є проблема, — ЗМІ

Попри недоліки корабля, в якому використовується застаріла технологія, російські офіційні особи применшують проблему, а чорний дим пояснюють морськими традиціями.

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Єдиний російський авіаносець "Адмірал Кузнєцов" відомий своїми численними експлуатаційними проблемами, зокрема відмовою двигунів, дорогим ремонтом, пожежами та постійними викидами чорного диму. У авіаносця неякісні трубопровід і котельна система. Про це пише The National Interest.

Російський авіаносець часто стикався з ламанням котлів, що знижувало швидкість корабля до 4 вузлів і вимагало допомоги буксира, як це було під час випадку 2012 року біля Сирії. Попри ці недоліки, російські офіційні особи применшують проблему, а чорний дим пояснюють морськими традиціями.

На відміну від американських авіаносців, які використовують енергію атома, залежність "Кузнєцова" від мазуту знижує його надійність і експлуатаційну ефективність.

У чому проблема частих пожеж на "Адміралі Кузнєцові"

Авіаносець працює на мазуті, моряки вважають його шкідливим, липким, кажуть, що його майже неможливо видалити з одягу.

Цей важкий нафтохімічний продукт був стандартним паливом для військових і комерційних суден у 70-х роках, здебільшого тому, що густа в'язкість давала високу енергію, як порівняти з легшими дистилятами. Водночас у мазуту було безліч недоліків, тому більшість нових суден оснащувалися ядерними або газотурбінними двигунами.

Але не "Адмірал Кузнєцов", який СРСР спустив на воду 1985 року, майже через 20 років після того, як галузь відмовилася від мазуту. Сьогодні авіаносець слугує яскравим нагадуванням, чому стався такий поворот.

Викиди палива низької якості, як-от мазут, зазвичай продукують велику кількість сірки й чинять негативний вплив на навколишнє середовище і здоров'я людини.

Авіаносець "Адмірал Кузнєцов"

Спалювання мазуту — складний процес. Паливо має бути попередньо нагріте і стиснуте за допомогою складної системи котлів і труб. Тому під час використання мазуту котли, які працюють належним чином, і труби абсолютно необхідні.

Однак на "Кузнєцові" були труби низької якості, через які корабель і виявився приреченим. Через це "Кузнєцов" не міг постійно експлуатувати всі свої котли на повну потужність.

Котли часто виходять з ладу, і операторам доводиться перемикатися між тими, що працюють. Іноді судно змушене використовувати тільки один котел, що дає йому змогу рухатися зі швидкістю 4 вузлів. Для супроводу малопотужного і ненадійного "Адмірала Кузнєцова" часто відправляють буксири.

У 2012 році, після повернення з узбережжя Сирії, цей корабель повністю втратив потужність — імовірно, через відмову котла його довелося тягнути додому за російським буксиром "Николай Чикер". "Кузнєцову" потрібен був супровід протягом 4345 км, що у РФ намагалися приховати від решти світу.

Чорний дим — наслідок неякісної системи труб і котлів "Кузнєцова". Це ймовірний підсумок неправильного калібрування механізмів попереднього підігріву або впорскування. Отже, мазут, що впорскується в камеру згоряння, не встигав згоріти повністю.

Авіаносець РФ "Адмірал Кузнєцов"

Росія регулярно применшує проблему диму на "Адміралі Кузнєцові". Російський воєначальник Іван Васильєв, наприклад, пояснював чорний дим морською традицією, що нібито в такий спосіб оголошувалося про присутність росіян.

Чому в Росії вирішили створити авіаносець на мазуті в 1980-х роках, коли вже були доступні ядерні та газотурбінні варіанти, залишається загадкою. Американські авіаносці, побудовані в той самий час, покладалися виключно на енергію атома.

Нагадаємо, що НАТО продемонструвало свої тактичні ядерні можливості, про що журналіст The Nation Interest Ставрос Атламазоглу писав у своїй статті про найбільші ядерні навчання НАТО Steadfast Noon.

Також повідомлялося про те, що буде після ЗРК Patriot. У США розкрили плани щодо перехоплювачів PAC-3.