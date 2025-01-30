Собака врятувала життя: фігурист розповів, чому його не пустили на фатальний рейс

Американський спортсмен Джон Маравілл також міг загинути в авіакатастрофі, яка сталася у Вашингтоні. Його не пустили на борт літака через занадто велику собаку, яку він мав із собою.

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19-річний американський фігурист Джон Маравілл мав летіти літаком Bombardier CRJ700 авіакомпанії PSA Airlines, який зіткнувся з військовим гелікоптером Sikorsky H-60 під час заходу на посадку, але його не пустили на борт. Про це спортсмен розповів російському агентству "РИА-Новости".

Під час реєстрації на рейс 5342 American Airlines працівник авіакомпанії сказав хлопцю, що його собака занадто великий для перевезень літаком. Тому Маравілл вирішив поїхати назад машиною.

"Відчуваю себе заціпенілим, це божевілля. На щастя, це був не мій літак", — зазначив спортсмен, додавши, що на борту літака знаходилися мінімум 14 фігуристів з батьками, не рахуючи тренерів.

Авіатроща в США: що відомо

Інцидент стався поруч з аеропортом Рональда Рейгана біля Вашингтона. Над річкою Потомак зіштовхнулися пасажирський літак, на борту якого перебувало 64 людей та військовий вертоліт з трьома людьми.

Станом на ранок четверга 30 січня рятувальники виявили у Потомаці двадцять вісім тіл. Роботам заважає крига на річці та двометрова глибина, на яку впали уламки авіаційних суден. Начальник пожежної служби та служби швидкої допомоги округу Колумбія Джон Доннеллі зазначив, що навряд чи в цій аварії хтось вижив.

У мережі з'явились кадри авіакатастрофи лайнера, який летів з міста Вічіта у Вашингтон. На відео видно, як у нічному небі над летовищем спалахнула вогняна куля. Портал LiveATC опублікував фрагмент переговорів диспетчерів та пілота вертольота. На подію також відреагував президент США Дональд Трамп, який висловив співчуття та заявив, що цієї катастрофи було можна уникнути.

Нагадаємо, що в Бразилії розбився літак. На борту перебувало 58 пасажирів та чотири члени екіпажу.