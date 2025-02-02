По меньшей мере семь человек погибли: стало известно о последствиях авиакатастрофы в Филадельфии

В одном из автомобилей, попавших под огонь, нашли седьмого погибшего из-за падения самолета. Еще 19 человек получили травмы, часть из них находится в больнице.

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Вечером 31 января в Филадельфии случилась авиакатастрофа с участием самолета скорой помощи, который упал при вылете с аэродрома: американские СМИ сообщают о том, что спасатели нашли тело седьмой жертвы. Человек находился в автомобиле рядом с местом падения самолета, что случилось возле домов и местного торгового центра. Об этом стало известно из источников AP News.

Сразу после падения на место приехали соответствующие службы — скорая помощь, пожарные, спасатели и полиция. Немало домов и автомобилей, находившихся рядом, подверглись разрушениям и сгорели дотла. При осмотре одной сгоревшей машины расследователям удалось наткнуться на тело седьмой жертвы авиакатастрофы. Очевидно, автомобиль сгорел от авиационного топлива, которое вызвало пожар при падении.

AP News | Последствия падения самолета в Филадельфии

Все пассажиры небольшого реактивного самолета скорой помощи, которые находились на борту, а также члены экипажа также погибли. Среди погибших пассажиров был и ребенок — девочка, которая только что прошла курс лечения в местном медицинском центре Shriners Children's Philadelphia. Ее сопровождала мать, которая также погибла.

Также в AP News сообщили, что количество жертв в результате катастрофы может возрасти, ведь поиски и подсчет погибших и раненых все еще продолжаются. Усложнены поиски из-за того, что район, где случилась трагедия, является густозаселенным и людным.

В то же время власти еще не озвучивают причин, по которым случилась авиакатастрофа: сейчас идет расследование. Известно лишь, что самолет упал сразу после вылета из Северо-Восточной Филадельфии. Местные власти уверяют, что смогут сообщить о причинах падения самолета через несколько дней или даже больше.

Напомним, самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон, что в Миссури. Инцидент произошел около 18:30 по местному времени, как передавал Фокус 1 февраля.

Этому инциденту предшествовала масштабная авиакатастрофа в Вашингтоне, когда пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США. На борту находилось около 60 пассажиров, в результате катастрофы есть погибшие и раненые. Подробности сообщал Фокус 30 января.