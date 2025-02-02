По меньшей мере семь человек погибли: стало известно о последствиях авиакатастрофы в Филадельфии
В одном из автомобилей, попавших под огонь, нашли седьмого погибшего из-за падения самолета. Еще 19 человек получили травмы, часть из них находится в больнице.
Вечером 31 января в Филадельфии случилась авиакатастрофа с участием самолета скорой помощи, который упал при вылете с аэродрома: американские СМИ сообщают о том, что спасатели нашли тело седьмой жертвы. Человек находился в автомобиле рядом с местом падения самолета, что случилось возле домов и местного торгового центра. Об этом стало известно из источников AP News.
Сразу после падения на место приехали соответствующие службы — скорая помощь, пожарные, спасатели и полиция. Немало домов и автомобилей, находившихся рядом, подверглись разрушениям и сгорели дотла. При осмотре одной сгоревшей машины расследователям удалось наткнуться на тело седьмой жертвы авиакатастрофы. Очевидно, автомобиль сгорел от авиационного топлива, которое вызвало пожар при падении.
Все пассажиры небольшого реактивного самолета скорой помощи, которые находились на борту, а также члены экипажа также погибли. Среди погибших пассажиров был и ребенок — девочка, которая только что прошла курс лечения в местном медицинском центре Shriners Children's Philadelphia. Ее сопровождала мать, которая также погибла.
Также в AP News сообщили, что количество жертв в результате катастрофы может возрасти, ведь поиски и подсчет погибших и раненых все еще продолжаются. Усложнены поиски из-за того, что район, где случилась трагедия, является густозаселенным и людным.
В то же время власти еще не озвучивают причин, по которым случилась авиакатастрофа: сейчас идет расследование. Известно лишь, что самолет упал сразу после вылета из Северо-Восточной Филадельфии. Местные власти уверяют, что смогут сообщить о причинах падения самолета через несколько дней или даже больше.
Напомним, самолет направлялся в Национальный аэропорт Спрингфилд-Бренсон, что в Миссури. Инцидент произошел около 18:30 по местному времени, как передавал Фокус 1 февраля.
Этому инциденту предшествовала масштабная авиакатастрофа в Вашингтоне, когда пассажирский самолет столкнулся с вертолетом армии США. На борту находилось около 60 пассажиров, в результате катастрофы есть погибшие и раненые. Подробности сообщал Фокус 30 января.