Щонайменше семеро людей загинуло: стало відомо про наслідки авіакатастрофи у Філадельфії

В одному з автомобілів, що потрапив у вогонь, знайшли сьомого загиблого через падіння літака. Ще 19 людей зазнали травм, частина з них перебуває у лікарні.

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Увечері 31 січня у Філадельфії трапилася авіакатастрофа за участі літака швидкої допомоги, який впав при вильоті з аеродрому: американські ЗМІ повідомляють про те, що рятувальники знайшли тіло сьомої жертви. Людина перебувала в автомобілі поруч із місцем падіння літака, що трапилося біля будинків та місцевого торгового центру. Про це стало відомо з джерел AP News.

Одразу після падіння на місце приїхали відповідні служби – швидка допомога, пожежники, рятувальники та поліція. Чимало будинків та автомобілів, що перебували поруч, зазнали руйнувань та згоріли вщент. При огляді однієї згорілої машини розслідувачам вдалося натрапити на тіло сьомої жертви авіатрощі. Вочевидь, автомобіль згорів від авіаційного палива, яке спричинило пожежу при падінні.

AP News | Наслідки падіння літака у Філадельфії

Всі пасажири невеликого реактивного літака швидкої допомоги, які перебували на борту, а також члени екіпажу також загинули. Серед загиблих пасажирів була і дитина – дівчинка, яка щойно пройшла курс лікування в місцевому медичному центрі Shriners Children’s Philadelphia. Її супроводжувала матір, яка також загинула.

Також в AP News повідомили, що кількість жертв внаслідок катастрофи може зрости, адже пошуки та підрахунок загиблих і поранених все ще тривають. Ускладені пошуки через те, що район, де трапилася трагедія, є густозаселеним і людним.

Водночас влада ще не озвучує причин, через які трапилася авіакатастрофа: наразі триває розслідування. Відомо лише, що літак впав одразу після вильоту Північно-Східної Філадельфії. Місцева влада запевняє, що зможе повідомити про причини падіння літака через кілька днів або й більше.

Нагадаємо, літак прямував до Національного аеропорту Спрінгфілд-Бренсон, що у Міссурі. Інцидент трапився близько 18:30 за місцевим часом, як передавав Фокус 1 лютого.

Цьому інциденту передувала масштабна авіакатастрофа у Вашингтоні, коли пасажирський літак зіткнувся із гелікоптером армії США. На борту перебувало близько 60 пасажирів, внаслідок катастрофи є загиблі та поранені. Подробиці повідомляв Фокус 30 січня.