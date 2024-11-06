"П'ятикратна перевага": у Генштабі відповіли, чому створюють нові бригади, а не поповнюють старі

ЗС РФ зросли на 100 тисяч осіб, і їм протистоять ЗСУ, яким доводиться воювати на фронті, довжиною 1 300 км, розповів речник Генштабу Дмитро Лиховій. Щоб ефективно втримувати позиції, не доцільно нові сили вливати в старі підрозділи.

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Генштаб ЗСУ бачить розміри російської армії, її зростання протягом останнього часу, а також розтягнення лінії фронту. Крім того, враховують, що для ефективного відновлення сил бойової бригади потрібне злагодження. Ці міркування пояснюють стратегію командування щодо створення нових бригад. Про ситуацію в українському війську речник Генерального штабу ЗСУ капітан Дмитро Лиховій розповів у коментарі виданню "Українська правда".

Лиховій пояснив, що на тисячокілометровій лінії фронту ЗС РФ мають "значну перевагу, іноді 5-кратну". З його слів, ворог збільшив військо на 100 тис. нових солдатів, з'явились нові дивізії, полки, бригади, які долучились до боїв. Єдиний спосіб протидіяти такій кількості російських солдатів — це відповідно збільшити кількість людей в Силах оборони. При цьому має зміст створення нових, а не поповнення старих бригад, заявив речник Генштабу.

"Іншого дієвого способу протидіяти переважаючому противнику просто немає. Адже на сьогодні ми маємо 1300 км протяжності фронту з активними бойовими зіткненнями", — сказав він.

Представник Генштабу окремо прокоментував повідомлення у соцмережах, у яких критикують рішення Генштабу не закривати потреби тих підрозділів, які перебувають "на нулі". Ці підрозділи дійсно потребують поповнення особового складу, особливо, якщо ведуть важкі бої у точці прориву росіян, визнав Лиховій. Відновити їх не можуть, оскільки на сьогодні у Збройних сил "немає [такої] можливості".

Щоб відновити бригаду, по-перше, її потрібно відвести з фронту, а замість неї має бути кого поставити. По-друге, нові бійці, які увіллються в підрозділ, повинні пройти бойове злагодження, а це не можливо під час боїв. Речник Генштабу наголосив, що війську потрібні навчені та злагоджені резерви: саме для цієї мети і створюють нові бригади. Якщо ж потрібно закрити прорив, то викликають інші досвідчені підрозділи з більш спокійних ділянок.

"Крім того, для ротації і заміни вже існуючих бригад також потрібні бригади. Простим поповненням бригад, які зазнали значних втрат, теж не можна обмежитися, тому що вони потребують бойового злагодження", — навели журналісти слова Лиховія.

Нові бригади ЗСУ — заява Безуглої

Зазначимо, влітку та восени 2024 року народна депутатка та ексчленкиня комітету з нацбезпеки Мар'яна Безугла почала критично відгукуватись про створення нових бригад, а не відновлення існуючих. Нові частини вона називала "зомбі-бригадами" і заявила, що вони не допомагають під час ротації і навіть її затримують чи роблять неможливою. Крім того, нардепка припустила, що туди набирають "тиловиків" і "розмащують тонким шаром" зброю, отриману від партнерів. З цих міркувань політикиня запропонувала діяти інакше: спершу відновлювати та доукомплектовувати старі бригади, і лише потім займатись новими.

У листопаді нардепка заявила, що її турбує відправляння на лінію фронту медиків та механіків і допоміжний персонал з аеродромів. Після цього з'явились пояснення Генштабу: лікарів насправді не робили піхотою, а підсилювали ними стабілізаційні пункти.

Нагадуємо, 4 листопада Безугла висловилась щодо можливості мобілізації жінок і про "дискримінацію чоловіків". Перед цим, 31 жовтня, представники київського військкомату розповіли про темпи мобілізації і про причини рейдів, які продовжують проводити в столиці.