"Пятикратное преимущество": Генштаб ответил, почему создают новые бригады, а не пополняют старые

ВС РФ выросли на 100 тысяч человек, и им противостоят ВСУ, которым приходится воевать на фронте, длиной 1 300 км, рассказал спикер Генштаба Дмитрий Лиховий. Чтобы эффективно удерживать позиции, не целесообразно новые силы вливать в старые подразделения.

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Генштаб ВСУ видит размеры российской армии, ее рост в течение последнего времени, а также растяжение линии фронта. Кроме того, учитывают, что для эффективного восстановления сил боевой бригады требуется слажевание. Эти соображения объясняют стратегию командования по созданию новых бригад. О ситуации в украинской армии представитель Генерального штаба ВСУ капитан Дмитрий Лиховий рассказал в комментарии изданию "Украинская правда".

Лиховий пояснил, что на тысячекилометровой линии фронта ВС РФ имеют "значительное преимущество, иногда 5-кратное". По его словам, враг увеличил армию на 100 тыс. новых солдат, появились новые дивизии, полки, бригады, которые присоединились к боям. Единственный способ противодействовать такому количеству российских солдат — это соответственно увеличить количество людей в Силах обороны. При этом имеет смысл создание новых, а не пополнение старых бригад, заявил представитель Генштаба.

"Другого действенного способа противодействовать превосходящему противнику просто нет. Ведь на сегодня мы имеем 1300 км протяженности фронта с активными боевыми столкновениями", — сказал он.

Представитель Генштаба отдельно прокомментировал сообщения в соцсетях, в которых критикуют решение Генштаба не закрывать потребности подразделений, находящихся "на нуле". Эти подразделения действительно нуждаются в пополнении личного состава, особенно, если ведут тяжелые бои в точке прорыва россиян, признал Лиховий. Восстановить их не могут, поскольку на сегодня у Вооруженных сил "нет [такой] возможности".

Чтобы восстановить бригаду, во-первых, ее нужно отвести с фронта, а вместо нее должно быть кого поставить. Во-вторых, новые бойцы, которые вольются в подразделение, должны пройти боевое слаживание, а это невозможно во время боев. Представитель Генштаба подчеркнул, что войску нужны обученные и слаженные резервы: именно для этой цели и создают новые бригады. Если же нужно закрыть прорыв, то вызывают другие опытные подразделения с более спокойных участков.

"Кроме того, для ротации и замены уже существующих бригад также нужны бригады. Простым пополнением бригад, которые понесли значительные потери, тоже нельзя ограничиться, потому что они нуждаются в боевом слаживании", — привели журналисты слова Лиховия.

Новые бригады ВСУ — заявление Безуглой

Отметим, летом и осенью 2024 года народный депутат и экс-член комитета по нацбезопасности Марьяна Безуглая начала критически отзываться о создании новых бригад, а не восстановлении существующих. Новые части она называла "зомби-бригадами" и заявила, что они не помогают во время ротации и даже ее задерживают или делают невозможной. Кроме того, нардеп предположила, что туда набирают "тыловиков" и "размазывают тонким слоем" оружие, полученное от партнеров. Из этих соображений политик предложила действовать иначе: сначала восстанавливать и доукомплектовывать старые бригады, и только потом заниматься новыми.

В ноябре нардеп заявила, что ее беспокоит отправка на линию фронта медиков и механиков и вспомогательный персонал с аэродромов. После этого появились объяснения Генштаба: врачей на самом деле не делали пехотой, а усиливали ими стабилизационные пункты.

Напоминаем, 4 ноября Безуглая высказалась о возможности мобилизации женщин и о "дискриминации мужчин". Перед этим, 31 октября, представители киевского военкомата рассказали о темпах мобилизации и о причинах рейдов, которые продолжают проводить в столице.