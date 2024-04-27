Отступить нельзя защищать: Forbes о ситуации в Очеретино

Российские войска постепенно продвигаются. Для Украины это означает, что отступление приведет к потере территорий, но и продолжать оборону чрезвычайно сложно перед 10-тысячным войском ВС РФ.

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К западу от Авдеевки российские войска продолжают давление в районе Очеретино. Их контроль постепенно расширяется и клин вбивается в украинскую оборону. Об этом сообщает Forbes.

Ситуация в районе выглядит безвыходной для украинских военных. Автор Дэвид Акс считает, что уже очевидна потеря Очеретино и нескольких сил вокруг в ближайшем будущем. Причиной такого может стать решение оперативно-стратегической группировки "Таврия" отвести бойцов на несколько километров западнее, чтобы занять новые оборонительные линии.

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Вместе с тем отступление может означать потерю десятков квадратных километров, а местные жители будут вынуждены бежать на свободную территорию или смириться с оккупацией. Более того, по мнению автора, если отступление будет неудачным, то ВС РФ будут удваивать атаки и делать прорыв один за другим. Украина рискует получить более широкий крах линии фронта, потому что отступление — это самый сложный маневр в армии.

Некоторые обозреватели обвинили в прорыве обороны 115-ю отдельную механизированную бригаду, которую поставили для замены других подразделений. Однако другие отмечали, что бригада была недостаточно оснащена и имела дефицит боеприпасов.

Примерная ситуация в районе Очеретино 20 апреля Фото: deepstatemap.live Примерная ситуация в районе Очеретино 27 апреля Фото: deepstatemap.live

"Враг имеет преимущество в воздухе и артиллерии, наносит почти непрерывные удары по позициям Таврического ОСГ", — сообщили в Украинском центре оборонных стратегий.

Чтобы развить успех, ВС РФ бросили в бой еще 15 и 74 мотострелковые бригады вместе с 90 танковой дивизией и некоторыми спецподразделениями. В общем враг сосредоточил более 10 000 военных в районе Очеретино. Если ВС РФ не смогут прорваться дальше, то они будут уязвимы из-за растяжения логистики. Украина могла бы истощить оккупантов, а дальше они бы проиграли битву на этом направлении. Однако такой вариант автор считает слишком оптимистичным, более реальным сценарием будет отступление с тяжелыми боями.

Напомним, 27 апреля в ВСУ сообщили о ситуации в районе Очеретино и Соловьево.

26 апреля, офицер 59-й ОМБр Сергей Цехоцкий подтвердил, что село Очеретино остается под контролем ВСУ.