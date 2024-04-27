DeepState сообщил о захвате россиянами села Соловьево: в ВСУ опровергают (видео)

Две трети сел Очеретино и Соловьево в Донецкой области контролируют Силы обороны Украины. По данным командования, в указанных населенных пунктах продолжаются тяжелые бои.

Related video

Большая часть села Соловьево возле Авдеевки находится под контролем ВСУ, поэтому информация DeepState о якобы захвате оккупантами этого населенного пункта не соответствует действительности. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель ОК "Хортица" Назар Волошин.

По его словам, в настоящее время примерно две трети села Соловьево находятся под контролем украинских сил.

В то же время возле села Очеретино, где украинская армия не контролирует треть территории, также продолжаются тяжелые бои.

"Часть пункта, в которую прорвался враг, находится под нашим огневым контролем. Противник блокирован и продолжаются мероприятия, чтобы его оттуда выбить. Там идут тяжелые бои, но ситуация под контролем ВСУ", — рассказал военнослужащий.

Он добавил, что Россия смогла прорвать украинскую оборону на направлении "Новобахмутовка — Очеретино", поскольку враг дополнительно ввел туда 55-ю отдельную мотострелковую бригаду.

Фото: Скриншот

Напомним, вчера, 26 апреля, офицер 59-й ОМБр Сергей Цехоцкий подтвердил, что село Очеретино остается под контролем ВСУ.

В то же время, по данным аналитиков Министерства обороны Великобритании, россияне создали условия, чтобы зайти в населенный пункт Очеретино.

Также Фокус писал, что 25 апреля аналитики DeepState сообщали о том, что ВС РФ продвинулись в два населенных пункта Донецкой области. В ВСУ подтверждали попытки прорвать оборону села Соловьево и города Красногоровка, но успехов враг не имел.