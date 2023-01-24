"Такого не было в истории": в Генштабе РФ признали провал мобилизации

По словам командующего Объединенной группировкой войск РФ в Украине Валерия Герасимова, такой интенсивности боевых действий современная Россия еще не знала.

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Мобилизационная система в России оказалась "не полностью адаптирована" под санкции Запада и последовавшие за ними экономические проблемы. Об этом заявил командующий Объединенной группировкой войск в Украине Валерий Герасимов в интервью "Аргументам и фактам", опубликованном 23 января.

"Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу", – сообщил Герасимов.

По его словам, Генштабу в ходе мобилизации удалось привлечь к военной службе порядка 300 тысяч россиян.

Также Герасимов отметил, что "такой интенсивности боевых действий современная Россия еще не знала в своей истории".

Кто такой Валерий Герасимов

Валерий Герасимов является начальником Генерального штаба Вооруженных сил России. 11 января приказом министра обороны РФ Сергея Шойгу Герасимов был назначен на должность командующего Объединенной группировкой российских войск в Украине. На этой должности он сменил генерала Сергея Суровикина, который стал заместителем Герасимова.

По мнению советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, назначение главы генштаба РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой оккупантов в Украине вместо Сергея Суровикина — это "реванш классического генералитета".

"Суровикин был близок к ультрарадикальной группировке в окружении Путина, которая претендовала на статус "мы главные". Суровикин, [глава российской "группировки Вагнер" Евгений] Пригожин и [глава Чечни Рамзан] Кадыров очень мощно продвигались к верху "пищевой цепочки", — объяснил советник в эфире телемарафона 11 января.

Напомним, согласно данным отчета военной разведки Минобороны Великобритании от 23 января, российских военных после назначения Валерия Герасимова на должность Командующего Объединенной группировкой войск в Украине пытаются "приструнить", выдавая нелепые запреты. Так, солдатам не разрешают носить нестандартные стрижки, пользоваться смартфонами и ездить на гражданском транспорте.

Ранее, 19 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк заявил, что российский бизнесмен и владелец "Группы Вагнера" Евгений Пригожин пытается усилить свои аппаратные позиции в окружении президента РФ Владимира Путина и бизнесе. При этом глава Генштаба РФ Валерий Герасимов сделает все для того, чтобы нейтрализовать Пригожина, уверен Черняк.