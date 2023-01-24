"Такого не було в історії": у Генштабі РФ визнали провал мобілізації

За словами командувача Об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Валерія Герасимова, такої інтенсивності бойових дій сучасна Росія ще не знала.

Related video

Мобілізаційна система в Росії виявилася "не повністю адаптована" під санкції Заходу й економічні проблеми, що послідували за ними. Про це заявив командувач Об'єднаного угрупування військ в Україні Валерій Герасимов в інтерв'ю "Аргументам і фактам", опублікованому 23 січня.

"Необхідно зазначити, що система мобілізаційної підготовки в нашій країні виявилася не повністю адаптованою до нових сучасних економічних відносин. Тому довелося все виправляти на ходу", — повідомив Герасимов.

За його словами, Генштабу під час мобілізації вдалося залучити до військової служби близько 300 тисяч росіян.

Також Герасимов зазначив, що "такої інтенсивності бойових дій сучасна Росія ще не знала у своїй історії".

Хто такий Валерій Герасимов

Валерій Герасимов є начальником Генерального штабу Збройних Сил Росії. 11 січня наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу Герасимова було призначено на посаду командувача Об'єднаного угрупування російських військ в Україні. На цій посаді він змінив генерала Сергія Суровікіна, який став заступником Герасимова.

На думку радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, призначення голови генштабу РФ Валерія Герасимова командувачем об'єднаного угрупування окупантів в Україні замість Сергія Суровікіна — це "реванш класичного генералітету".

"Суровікін був близький до ультрарадикального угрупування в оточенні Путіна, яке претендувало на статус "ми головні". Суровікін, [глава російського "угруповання Вагнер" Євгеній] Пригожин і [голова Чечні Рамзан] Кадиров дуже потужно просувалися до верху "харчового ланцюжка", — пояснив радник в ефірі телемарафону 11 січня.

Нагадаємо, згідно з даними звіту військової розвідки Міноборони Великобританії від 23 січня, російських військових після призначення Валерія Герасимова на посаду Командувача Об'єднаного угрупування військ в Україні намагаються "приструнити", видаючи безглузді заборони. Наприклад, солдатам не дозволяють носити нестандартні стрижки, користуватися смартфонами та їздити цивільним транспортом.

Раніше, 19 січня представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк заявив, що російський бізнесмен і власник "Групи Вагнера" Євгеній Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні президента РФ Володимира Путіна та бізнесі. Водночас голова Генштабу РФ Валерій Герасимов зробить усе для того, щоб нейтралізувати Пригожина, упевнений Черняк.