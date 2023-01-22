Латвия не пустит в страну бегущих от мобилизации россиян, - МВД

Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис заявил, что у его страны есть конкретный план на тот случай, если в РФ снова объявят массовую мобилизацию и российские граждане побегут прочь.

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Министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис рассказал в интервью, что у его страны есть план действий на тот случай, если в России начинается очередная массовая мобилизация, и люди будут пытаться пересечь российско-латвийскую границу, спасаясь от нее. Пускать их в Латвию не будут. Об этом пишет NRA.

Такой план уже в какой-то мере был опробован на латвийско-белорусской границе. За годы работы Латвия накопила достаточно большой опыт, и этот организованный белорусами "тренинг" пошел на пользу профессионализму служб, считает министр.

Он отметил, что сейчас на границе Латвии с Россией относительно спокойно. Случаи, попыток незаконно пересечь границу были, но они под контролем.

Но на границе с Беларусью ситуация куда хуже, сообщил министр.

"Очень редко бывают утра, когда в графе попытки незаконного пересечения границы стоит ноль. Скорее всего, так и будет, пока Александр Лукашенко находится там у власти. И нельзя сказать, что Россия непричастна к этим инцидентам. Потому что сейчас видно, что люди, пытающиеся пересечь границу с Латвией, летят в Минск из Москвы, а потом уже направляются к границе", — сказал Кучинскис.

В последнее время подконтрольное ему ведомство стало больше сталкиваться со дезинформацией со стороны белорусских пропагандистов в Telegram. Есть, например, кадры, которые показывают следы на снегу, которые якобы оставили латвийские пограничники, перетаскивавшие "тело иностранца" на белорусскую сторону.

Министр отметил, что находится достаточно доверчивых людей, которые верят этой информации и пишут запросы о том, действительно ли латвийские пограничники этим занимаются.

Министр заявил, что больных беженцев, детей и женщин принимают и отвозят в лагерь для беженцев, где им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, после объявления частичной мобилизации в России в конце сентября 2022 года, эту страну уже через месяц покинули более 700 тысяч человек. Самыми популярными направлениями для бегства оказались Грузия и Казахстан.

На обеих границах за считанные дни образовались целые лагеря беженцев, состоящие из преимущественно молодых мужчин, подлежащих призыву на военную службу.