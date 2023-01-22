Латвія не пустить в країну росіян, які тікають від мобілізації, - МВС

Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс заявив, що у його країни є конкретний план на той випадок, якщо в РФ знову оголосять масову мобілізацію і російські громадяни побіжать геть.

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Міністр внутрішніх справ Латвії Маріс Кучинскіс розповів в інтерв'ю, що його країна має план дій на той випадок, якщо в Росії розпочнеться чергова масова мобілізація, і люди намагатимуться перетнути російсько-латвійський кордон, рятуючись від неї. Пускати їх до Латвії не будуть. Про це пише NRA.

Такий план уже якоюсь мірою був випробуваний на латвійсько-білоруському кордоні. За роки роботи Латвія накопичила досить великий досвід, і цей організований білорусами "тренінг" пішов на користь професіоналізму служб, вважає міністр.

Він зазначив, що зараз на кордоні Латвії з Росією відносно спокійно. Випадки спроб незаконно перетнути кордон були, але вони під контролем.

Але на кордоні з Білоруссю ситуація куди гірша, повідомив міністр.

"Дуже рідко бувають ранки, коли в графі спроби незаконного перетину кордону стоїть нуль. Швидше за все, так і буде, поки Олександр Лукашенко перебуває там при владі. І не можна сказати, що Росія непричетна до цих інцидентів. Тому, що зараз видно, що люди, які намагаються перетнути кордон із Латвією, летять до Мінська з Москви, а потім уже прямують до кордону", — сказав Кучинскіс.

Останнім часом підконтрольне йому відомство почало більше стикатися з дезінформацією з боку білоруських пропагандистів у Telegram. Є, наприклад, кадри, на яких зображені сліди на снігу, які нібито залишили латвійські прикордонники, котрі перетягували "тіло іноземця" на білоруську сторону.

Міністр зазначив, що знаходиться достатньо довірливих людей, які вірять цій інформації і пишуть запити про те, чи справді латвійські прикордонники цим займаються.

Міністр заявив, що хворих біженців, дітей та жінок приймають та відвозять до табору для біженців, де їм надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, після оголошення часткової мобілізації в Росії наприкінці вересня 2022 року, цю країну вже за місяць покинули понад 700 тисяч людей. Найпопулярнішими напрямками для втечі виявилися Грузія та Казахстан.

На обох кордонах за лічені дні утворилися цілі табори біженців, які складаються переважно з молодих чоловіків, які підлягають призову на військову службу.